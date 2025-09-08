site.bta„Алея на книгата“ е най-вълнуващото литературно събитие за София, посочи председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров
„Алея на книгата“ е най-вълнуващото литературно събитие за София, посочи председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров в поздравителен адрес, прочетен от председателя на Асоциация „Българска книга“ Петя Господинова по повод откриването на изложението.
Софиянци и гостите на нашия град очакват с нетърпение този своеобразен празник на литературата, защото в рамките на няколко дни могат да се разходят из необятния свят на нови и утвърдени книги, които над 150 български издателства ще предложат, посочва Цветомир Петров в поздравителния адрес.
Форумът е едно от най-ярките доказателства, че слуховете за смъртта на четенето са силно преувеличени, отбелязва още председателят на Столичния общински съвет.
Сигурен съм, че в навечерието на първия учебен ден много родители и техните деца ще изберат вълнуващи заглавия, с които да обогатят предстоящия учебен процес, каза Цветомир Петров.
БТА напомня, че програмата на събитието предвижда в седем поредни дни да се осъществят срещи с автори, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.
Събитието е част от Културния календар на Столична община за 2025 г.
