Русия остава най-директната и дългосрочна заплаха за нашата сигурност, каза заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска

Константин Костов
Атлантическия клуб на България и Асоциацията на офицерите от атлантическия резерв организира публична лекция във Военна академия на г-жа Радмила Шекеринска (на снимката), заместник-генерален секретар на НАТО. Снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
08.09.2025 16:16
 (БТА)

Русия остава най-директната и дългосрочна заплаха за нашата сигурност, заедно с тероризма. Това каза заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска, която е на посещение в България, по време на публична лекция в Централния военен клуб в София. Тя бе представена от президента на Атлантически клуб д-р Соломон Паси. На събитието присъстват посланикът на Украйна Олеся Илашчук, политици и общественици.

По думите й целта на държавите членки в НАТО е да направят така, че да предотвратят, да се подготвят и защитят от тази заплаха.

Шекеринска припомни за руската атака от преди дни в Украйна срещу цивилни и гражданска инфраструктура, с 800 дрона и каза, че това е  индикация за това, че Путин не е заинтересуван от мир.

Тя припомни приоритетите на НАТО, обсъдени на срещата на върха в Хага - да заздравим отбраната си чрез още инвестиции в отбрана и производство, както и подкрепа за Украйна.

По думите на Шекеринска, НАТО е фокусирана да осигури на Украйна каквото е необходимо, за да се защити и да възпре агресията в бъдеще. Съюзниците в НАТО осигуряват 99% от цялата военна подкрепа за Украйна.

/ТТ/

