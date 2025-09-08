Големият египетски музей ще бъде временно затворен преди официалното му откриване на 1 ноември

Големият египетски музей (ГЕМ) до пирамидите в Гиза ще бъде затворен от 15 октомври до 4 ноември заради подготовката за официалното му откриване на 1 ноември, съобщи Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет.

Дългоочакваното събитие бе планирано за 3 юли т.г., но беше отложено заради войната между Израел и Иран през юни. Правителството обещава грандиозна церемония, сравнима с откриването на реставрираната Алея на сфинксовете в Луксор и “Златният парад на фараоните”, с който мумиите на осемнадесет фараона и четири царици бяха пренесени в новия Национален музей на египетската цивилизация в Кайро.

Отварянето на ГЕМ за посетители на 4 ноември ще съвпадне със 103-тата годишнина от откриването на гробницата на Тутанкамон. Именно съкровището на момчето-фараон ще бъде емблемата на музея. Общо около пет хиляди артефакта ще бъдат показани за първи път на едно място от откриването им в Долината на царете през 1922 г.

През февруари 2023 г. ГЕМ беше частично отворен чрез онлайн резервации и туристите получиха достъп до грандиозния атриум с колосалната статуя на владетеля Рамзес Велики и Голямото стълбище с изглед към пирамидите, където подбрани артефакти показват връзката на древноегипетските царе с боговете и отвъдния живот. Започна да работи и търговската част с магазин за сувенири и заведения за хранене.

През октомври 2024 г. музеят отвори пробно основните си галерии. В тях са разположени дванадесет изложби, които проследяват хилядолетната история на Древен Египет от праисторическата ера до римската епоха. Експонатите са подредени по ключови теми като общество, вярвания, владетели.

Разположеният върху 480 хиляди кв.м музей на стойност над един милиард долара е проектиран като най-големия музей в света, посветен на една цивилизация. След откриването му египетските власти очакват увеличение на чуждестранните посетители в страната с между 30 и 40 процента. Туризмът е ключов източник на чуждестранна валута за северноафриканската страна.