Турция освободи младежки активист, чието задържане предизвика европейски критики

Турски съд разпореди освобождаването на младежкия активист Енес Ходжаогулларъ в очакване на процес по обвинения, включващи "разпалване на омраза", който беше остро критикуван от европейски институции и правозащитни организации, съобщава Ройтерс.

23-годишният Ходжаогулларъ е в ареста от задържането му на 5 август след връщането му от Страсбург, където представляваше Турция като младежки делегат в Съвета на Европа. По време на реч там през март той осъди отстраняването на опозиционни кметове, включително кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, и полицейското насилие в Турция.

Прокурорите го обвиняват в "разпространяване на невярна информация с цел заблуждаване на обществеността" и "подклаждане на омраза и враждебност" - обвинения, които може да донесат присъда от няколко години затвор.

Ходжаогулларъ се яви в съда с белезници и черен костюм, ескортиран от двама жандармеристи. Дипломати от западни и европейски посолства, организации на гражданското общество и опозиционни парламентаристи наблюдаваха заседанието в препълнената съдебна зала.

"Упражних правото си на свобода на изразяване. Невинен съм", заяви той пред съда, като призова да бъде освободен от ареста и оправдан по повдигнатите му обвинения.

Делегация на конгреса на местните и регионални власти в Съвета на Европа посети Анкара миналата седмица и се срещна с Ходжаогулларъ в затвора. В съобщение от делегацията заявиха, че няма оправдание за преследването или задържането му и предупредиха, че "заглушаването на младите хора е заглушаване на демокрацията".

Амнести интернешънъл и други правозащитни организации също определиха ареста му като "произвол" и призоваха за незабавното му освобождаване.

Съдът нареди активистът да бъде освободен под съдебен контрол, докато тече делото. Следващото изслушване е насрочено за 23 февруари.