Подробно търсене

Бившият тайландски премиер Таксин Шинаватра се завърна в страната за съдебен процес

Виктор Турмаков
Бившият тайландски премиер Таксин Шинаватра се завърна в страната за съдебен процес
Бившият тайландски премиер Таксин Шинаватра се завърна в страната за съдебен процес
Таксин Шинаватра пристига в Наказателния съд в Банкок, 22 август. Снимка: АП/Arnun Chonmahatrakool.
Банкок,  
08.09.2025 17:31
 (БТА)

Бившият премиер на Тайланд Таксин Шинаватра пристигна днес в Банкок след изненадващото си заминаване за Дубай – ден преди потенциално съдебно решение, с което може да бъде вкаран в затвора, предаде Асошиейтед прес.

В публикуван в интернет видеоклип се вижда как бившият министър-председател излиза от терминала за частни самолети на международното летище "Дон Муанг“.

Миналата седмица Шинаватра заяви, че планира да пътува до Сингапур за медицински прегледи, но промени направлението си към Дубай заради забавяне от страна на тайландските имиграционни служби. Той заяви, че самолетът му не е успял да се приземи на летище "Селетар“ в Сингапур, което обслужва малки самолети, преди затварянето му в 22:00.

Утре Върховният съд на Сингапур ще се произнесе дали длъжностни лица са действали неправомерно по завръщането на бившия премиер в Тайланд през 2023 г., за да започне изтърпяване на осемгодишна присъда по три дела, свързани с корупция и злоупотреба с власт.

/ИТ/

Свързани новини

05.09.2025 13:56

Анутин Чарнвиракул бе избран за министър-председател на Тайланд

Тайландският политик Анутин Чарнвиракул бе избран за министър-председател, след като спечели с лекота парламентарното гласуване, разгроми кандидатът на някога доминиращата управляваща партия на семейство Шинаватра и сложи край на седмица на хаос и политически застой, предаде Ройтерс.
05.09.2025 09:57

Експремиер на Тайланд Таксин Шинаватра напусна страната няколко часа преди ключово гласуване в парламента

Бившият тайландски премиер и бизнесмен Таксин Шинаватра напусна страната с частен самолет, само няколко часа преди насроченото за днес гласуване в парламента за избиране на нов министър-председател, на което се очаква неговата партия да бъде
05.09.2025 05:15

Парламентът на Тайланд ще гласува днес за нов министър-председател след дни на политически хаос

Тайландският парламент ще избере днес нов министър-председател след дни на политически хаос в гласуване, което може да бъде засенчено от драматичното напускане на страната на най-влиятелния политик и бивш премиер Таксин Шинаватра, предаде Ройтерс.
29.08.2025 13:08

Конституционният съд в Тайланд отстрани премиера Шинаватра от поста ѝ заради нарушения на етичния кодекс

Конституционният съд на Тайланд отстрани министър-председателката Паетонгтарн Шинаватра от поста ѝ заради нарушение на етичния кодекс само година след встъпването ѝ в длъжност, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:13 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация