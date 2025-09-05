Парламентът на Тайланд ще гласува днес за нов министър-председател след дни на политически хаос

Тайландският парламент ще избере днес нов министър-председател след дни на политически хаос в гласуване, което може да бъде засенчено от драматичното напускане на страната на най-влиятелния политик и бивш премиер Таксин Шинаватра, предаде Ройтерс.

Поляризиращият милиардер Шинаватра, централна фигура в бурната, продължила две десетилетия борба за власт в Тайланд, замина с частния си самолет за Дубай късно снощи, като редиците на управляващата партия на семейството му - "Пуе Тай" ("За тайландците"), са в хаос.

Полетът на бившия тайландски премиер извън страната идва броени дни преди очакваното съдебно решение през следващата седмица, което би могло да го изпрати в затвора.

Заминаването на Шинаватра, движещата сила зад "Пуе Тай", дойде шест дни, след като Конституционният съд отстрани от поста министър-председател дъщеря му Паетонгтарн Шинаватра за нарушение на етичния кодекс, което предизвика борба за власт и смел опит от страна на отцепилата се партия да сформира свое собствено правителство.

"Пуе Тай", популистката политическа сила, която спечели 5 от последните 6 проведени в Тайланд избори, се бори отчаяно да осуети отправеното предизвикателство от бившия ѝ съюзник - партията "Бумджайтай", която получи подкрепата на най-голямата сила в парламента с обещанието да проведе нови избори в рамките на четири месеца.

Политическият хаос постави лидера на "Бумджайтай" Анутин Чарнвиракул в челна позиция преди днешното гласуване, в което той се нуждае от подкрепата на повече от половината от депутатите от Камарата на представителите (долната камара на Националното събрание - парламента на Тайланд ), за да стане министър-председател.

Коалицията му има 146 депутати и заедно с Народната партия, която реши да остане в опозиция, но същевременно му гарантира своите 143 гласа, Чарнвиракул би могъл спокойно да премине необходимия праг от 247 гласа.