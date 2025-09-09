Подробно търсене

Бившият премиер на Тайланд Таксин Шинаватра влиза отново в затвора

Габриела Иванова
Бившият премиер на Тайланд Таксин Шинаватра влиза отново в затвора
Бившият премиер на Тайланд Таксин Шинаватра влиза отново в затвора
Бившият премиер на Тайланд Таксин Шинаватра пред Върховния съд на Тайланд, 9 септември 2025 година. Снимка: AP/Wason Wanitchakorn
Банкок ,  
09.09.2025 15:23
 (БТА)

Бившият премиер на Тайланд Таксин Шинаватра ще влезе отново в затвора, след като Върховният съд прецени, че престоят му в болница е бил измамен опит да избегне изтърпяването на наказанието си, съобщи Ройтерс.

Ситуацията е сериозен удар за влиятелната фамилия Шинаватра, която доминира тайландската политика през последните 20 години.

Таксин се завърна в Тайланд през август 2023 г. след 15-годишно изгнание, което си наложи сам. Само няколко часа след задържането си бе преместен в болница с оплаквания от болки в областта на сърцето, което предизвика широко обществено недоволство и подозрения, че опитва да се укрие.

Първоначално осъден на 8 години за злоупотреба с власт и конфликт на интереси по време на мандата си като премиер от 2001 до 2006 г., Таксин получи помилване от краля, който намали присъдата му на една година. Беше освободен условно след едва шест месеца, прекарани изцяло във ВИП отделение на болница.

Съдът днес постанови, че Таксин трябва да се върне в затвора, тъй като и той, и лекуващите го лекари умишлено са удължили болничния му престой чрез несъществени медицински процедури. "Подсъдимият е бил наясно, че състоянието му не е спешно. Става дума за хроничен проблем, който може да се лекува с лекарства и не налага хоспитализация", заяви съдът.

На кадри, показани по телевизията, се вижда как Таксин пристига с полицейски микробус в затвор в Банкок. Това е последният обрат в период на нестабилност, след като поредно правителство, подкрепяно от Таксин, падна от власт.

На 29 август дъщерята на 76-годишният политически ветеран, Паетонгтарн Шинаватра, бе отстранена от премиерския пост заради нарушаване на етичния кодекс. Тя е шестият премиер, свързан с фамилията Шинаватра, отстранен от власт чрез съдебна или военна намеса.

Нейното правителство окончателно падна на 6 септември, след като бе изместено от Анутин Чарнвиракул, който бе избран за нов премиер от парламента. Товабеше загуба за партията "За тайландците", която доминираше в тайландската политика, печелейки пет от последните шест избори.

С това решение Таксин става първият бивш министър-председател на Тайланд, който реално влиза в затвора.

/ВС/

Свързани новини

08.09.2025 17:31

Бившият тайландски премиер Таксин Шинаватра се завърна в страната за съдебен процес

Бившият премиер на Тайланд Таксин Шинаватра пристигна днес в Банкок след изненадващото си заминаване за Дубай – ден преди потенциално съдебно решение, с което може да бъде вкаран в затвора, предаде Асошиейтед прес.
05.09.2025 09:57

Експремиер на Тайланд Таксин Шинаватра напусна страната няколко часа преди ключово гласуване в парламента

Бившият тайландски премиер и бизнесмен Таксин Шинаватра напусна страната с частен самолет, само няколко часа преди насроченото за днес гласуване в парламента за избиране на нов министър-председател, на което се очаква неговата партия да бъде
17.08.2024 15:01

Кралят на Тайланд помилва бившия премиер Таксин Шинаватра

Бившият министър-председател на Тайланд Таксин Шинаватра бе помилван от краля Маха Ваджиралонгкорн и съответно неговата условно освобождаване по присъда за корупция и злоупотреба с власт ще изтече утре, предаде Ройтерс, като се позова на изявление от днес на адвоката на експремиера - Винят Чармонтри.
29.07.2024 12:57

Какво ще се случи с демокрацията в Тайланд, ако прогресивната партия "Продължаваме напред" бъде разпусната

Тайландската партия "Продължаваме напред" придоби популярност със смелата си визия за демократични реформи и социална справедливост. Създадена като наследник на разпуснатата "Партия на бъдещето" тя привлече много поддръжници от по-младото поколение чрез твърдото си противопоставяне на военното влияние в политиката и застъпничеството за правата на човека.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:42 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация