Бившият премиер на Тайланд Таксин Шинаватра влиза отново в затвора

Бившият премиер на Тайланд Таксин Шинаватра ще влезе отново в затвора, след като Върховният съд прецени, че престоят му в болница е бил измамен опит да избегне изтърпяването на наказанието си, съобщи Ройтерс.

Ситуацията е сериозен удар за влиятелната фамилия Шинаватра, която доминира тайландската политика през последните 20 години.

Таксин се завърна в Тайланд през август 2023 г. след 15-годишно изгнание, което си наложи сам. Само няколко часа след задържането си бе преместен в болница с оплаквания от болки в областта на сърцето, което предизвика широко обществено недоволство и подозрения, че опитва да се укрие.

Първоначално осъден на 8 години за злоупотреба с власт и конфликт на интереси по време на мандата си като премиер от 2001 до 2006 г., Таксин получи помилване от краля, който намали присъдата му на една година. Беше освободен условно след едва шест месеца, прекарани изцяло във ВИП отделение на болница.

Съдът днес постанови, че Таксин трябва да се върне в затвора, тъй като и той, и лекуващите го лекари умишлено са удължили болничния му престой чрез несъществени медицински процедури. "Подсъдимият е бил наясно, че състоянието му не е спешно. Става дума за хроничен проблем, който може да се лекува с лекарства и не налага хоспитализация", заяви съдът.

На кадри, показани по телевизията, се вижда как Таксин пристига с полицейски микробус в затвор в Банкок. Това е последният обрат в период на нестабилност, след като поредно правителство, подкрепяно от Таксин, падна от власт.

На 29 август дъщерята на 76-годишният политически ветеран, Паетонгтарн Шинаватра, бе отстранена от премиерския пост заради нарушаване на етичния кодекс. Тя е шестият премиер, свързан с фамилията Шинаватра, отстранен от власт чрез съдебна или военна намеса.

Нейното правителство окончателно падна на 6 септември, след като бе изместено от Анутин Чарнвиракул, който бе избран за нов премиер от парламента. Товабеше загуба за партията "За тайландците", която доминираше в тайландската политика, печелейки пет от последните шест избори.

С това решение Таксин става първият бивш министър-председател на Тайланд, който реално влиза в затвора.