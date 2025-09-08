КНА: Генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе подчерта важната роля на Кипър в организацията

Важната роля, която Република Кипър играе в Съвета на Европа, беше подчертана днес от генералния секретар на организацията Ален Берсе, който се срещна с президента на републиката Никос Христодулидис в рамките на официалното си посещение в Кипър, съобщи за БТА агенция КНА.

При посрещането на Берсе в президентския дворец Христодулидис е заявил, че Република Кипър отдава голямо значение на Съвета на Европа, като същевременно е отбелязал важността на прилагането на решенията на Европейския съд по правата на човека, съобщиха от президентството.

Президентът на Република Кипър добави, че сред въпросите, които ще бъдат обсъдени днес, са петимата кипърски гърци, които са държани по думите му като „заложници“ в "окупираните от Турция територии", въпроси, свързани с кипърския проблем, като изчезналите лица и имущество, но също и въпроси, свързани с незаконната инвазия в Украйна, въпроси, засягащи Армения, Азербайджан, както и ситуацията в Близкия изток.

В съобщението се посочва още, че генералният секретар на Съвета на Европа от своя страна е заявил, наред с другото, че той и президентът на републиката са напълно съгласни един с друг, като е отбелязал, че върховенството на закона и демокрацията трябва да бъдат на първо място, а правата на човека трябва да бъдат защитени.

Той е добавил, че това са колективни ангажименти на Съвета на Европа, като е подчертал много силната роля, която Република Кипър играе в Съвета на Европа, и е отбелязал, че подкрепата на Кипър се оценява високо.

Отбелязва се, че президентът на републиката и генералният секретар на Съвета на Европа след това са посетили кметството на Никозия, където са се разходили по зелената линия (контролираната от ООН буферната зона в Кипър - бел.ред.), след което е последвал официален обяд, даден от президента на републиката в чест на генералния секретар на Съвета на Европа в президентския дворец.

