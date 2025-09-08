Сътрудничеството между България и Черна гора се задълбочава - ръст на туристи в градския, морския и планинския туризъм

Министърът на туризма Мирослав Боршош се срещна днес с черногорския си колега Симонида Кордич в рамките на официалното посещение на българска правителствена делегация в Черна гора, съобщи пресцентърът на министерството на туризма.

В делегацията, водена от премиера Росен Желязков, са също вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов.

Двамата министри подчертаха традиционно добрите приятелски отношения между двете страни, основани на близост в културен, исторически и европейски контекст. В хода на разговорите бе изтъкнато, че туризмът е сред секторите с най-голям потенциал за сътрудничество, като допринася както за икономическото развитие, така и за сближаването на народите ни.

Сред основните теми бе инициативата „Дестинация Балкани“, насочена към създаване на интегрирани туристически маршрути в Югоизточна Европа, включващи обекти от списъка на ЮНЕСКО и богатото културно наследство на региона. Двамата министри подчертаха значението на участието на частния сектор за разработването на съвместни продукти, насочени към туристи от далечни пазари – Япония, Китай, САЩ, Южна Корея и Латинска Америка.

В рамките на срещата бе отчетен напредъкът по План за съвместни действия в областта на туризма за периода 2025-2027 г., подписан през октомври 2024 г., който задава рамките на сътрудничеството между двете страни.

Статистическите данни потвърждават потенциала за растеж: през 2024 г. България е била посетена от 6648 туристи от Черна гора, а за първата половина на 2025 г. е отбелязан ръст от близо 26 процента спрямо същия период на 2024 г.

Най-посещаваните дестинации от черногорски туристи са свързани с градския, морския и планинския туризъм.

Двамата министри изразиха готовност за по-активна съвместна работа в рамките на Световната организация по туризъм (UN Tourism), където Черна гора е председател на Регионалната комисия за Европа до 2027г., а България е член на Изпълнителния съвет до 2027 г.

Срещата бе определена като важна стъпка за задълбочаване на стратегическото партньорство в туризма и подготовка на общи инициативи по повод 20-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Черна гора през 2026 г.

Министър Симонида Кордич ще вземе участие в министерския панел на 9th UN Tourism Global Conference on Wine Tourism – “The Art of Wine Tourism”, която ще се проведе на 6–7 октомври 2025 г. в Пловдив, България. Тя изрази своята висока оценка за предстоящото ни домакинство на Конференцията, с което България се позиционира на световната карта за винен туризъм.

