До 2028 г. се надяваме да станем 28-та държава членка на ЕС, заяви премиерът на Черна гора Милойко Спаич

До 2028 г. се надяваме да станем 28-та държава членка на ЕС, заяви днес министър-председателят на Черна гора Милойко Спаич на брифинг в правителствената резиденция "Горица" в Подгорица след среща с българския премиер Росен Желязков.

Двамата лидери проведоха среща на "четири очи" и подписаха споразумение между правителствата на България и Черна гора за научно и научно-техническо сътрудничество.

До края на следващата година се очаква да затворим всички преговорни глави по присъединяването на Черна гора към Европейския съюз, заяви Спаич, допълвайки, че това ще бъде исторически момент за страната.

Черна гора получи статут на страна кандидатка за членство в ЕС през 2010 г., а преговорите за присъединяване започваха през 2012 г.

Социологическите проучвания, проведени през последните години, сочат, че около 70-80 процента от населението подкрепят присъединяването на Черна гора към ЕС. Всички етнически групи в Черна Гора са проевропейски настроени, подчерта министър-председателят на Черна гора.

Желязков и Спаич са обсъдили не само дипломатическите връзки между двете държави, но и темите, свързани с икономиката и свързаността.

Дошло е времето да поставим нашите двустранни отношения на по-високо и видимо ниво, така че българите лесно да посещават Черна гора, както и черногорците - България, каза Спаич.

В отговор на журналистически въпрос за еврото, което е официална валута в Черна гора, въпреки че не е член на еврозоната и на ЕС, Спаич каза, че приемането на единната европейска валута би помогнало много на икономиката на България, че ще намали инфлацията, ще улесни инвеститорите и гражданите и със сигурност е добре да се случи.