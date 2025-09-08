Черна гора в момента е първенец сред всички страни кандидати за членство в Европейския съюз, каза премиерът Росен Желязков в Подгорица. Той отбеляза, че са отворени всички преговорни глави и се преговаря много интензивно. За целта обаче трябва да бъдат решени някои проблеми, които съпътстват нашия Балкански дневен ред – въпроси от двустранно естество, и разбира се да се адвокатства пред страни от Европейския съюз, които до известна степен са скептични към всякаква форма на присъединяване към съюзи, коментира още премиерът.

Знаете колко години страдахме от това, че бяхме подготвени за Шенген, но се отлагаше този процес, припомни премиерът. Нашата роля е да подпомагаме усилията на всички страни, които на базата на собствените си заслуги готови за членство да бъдат оценявани по достойнство, отбеляза Росен Желязков.

Той каза още, че с президента Яков Милатович са имали политически разговор първо "на четири очи", после - в рамките на двустранните срещи на делегациите. Основно темата беше разширяването на Западните Балкани и присъединяването на Черна гора към Европейския съюз, каза министър-председателят. По думите му амбициозната програма на правителството на Черна гора е това да се случи до 2028 г. като всички преговорни глави бъдат приключени до края на следващата година. Това изисква големи усилия, отбеляза Желязков.

Българският министър-председател от днес е на двудневно посещение в Черна гора. Във фокуса на срещата на четири очи са били отличните двустранни отношения в областите от взаимен интерес, както и пътят на Черна гора към членство в ЕС, регионалното сътрудничество и сигурността и партньорството в рамките на НАТО, съобщиха от Министерския съвет.

България е постоянен поддръжник на европейската перспектива пред Черна гора, каза премиерът Росен Желязков в Подгорица и след подписване на документи между двете държави.