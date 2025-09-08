Колекция от над 50 грамофона показва изложба в Белене

В Белене д-р Ивайло Христов показа в изложба грамофони и фонографи, произвеждани от средата на XIX до средата на XX век. Колекцията е събирана в продължение на 27 години и за първи път се представя пред публика в експозиция под наслов „Историята на грамофона 1850 – 1950 година“.

Много от колекционерите не обичат да показват своите притежания, но аз смятам, че напротив - трябва да бъдат представяни такива неща, каза д-р Христов и допълни, че за първи път самият той вижда своите грамофони събрани на едно място.

За интереса си към това да колекционира грамофони той разказва, че при него той се е зародил от ученическите му години, запазва се и като студент. Много ми се искаше до старото радио на дядо ми да добавя и един грамофон с фуния, каза д-р Христов.

Закупуването на грамофон обаче не се оказва лесна задача, дори и след настъпването на демократичните промени в България. Появяват се първите антикварни магазини, но и там д-р Христов не намира това, което търси. Упорит в издирването на истински и качествени грамофони лекарят постепенно става притежател на десет, след това на 15 грамофона от различни периоди и така решава да продължи колекцията си, "да запълва пъзела".

Грамофоните са закупени предимно от САЩ, Канада, Англия, Норвегия, Франция, Германия, Италия и други страни. Процесът по закупуване, реставрация и профилактика на един грамофон отнема време – дори и по няколко месеца.

Аз съм човек, който щом започне нещо, го довършва – така е и с тази колекция, категоричен е д-р Христов. Липсва му обаче един експонат – грамофон на фирмата „Дека“, но все още не се отказва от търсенето си.

Колекцията на д-р Христов е от над 50 грамофона. Част от нея са фонографи на Едисон, най-ранните модели на Берлинер и други, както и плочи, реклами, плакати на събития.

Изложбата на д-р Ивайло Христов е част от програмата, с която Белене отбеляза 61 години от обявяването си за град.