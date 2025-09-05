Великотърновският митрополит Григорий освети новоизграден параклис в беленското село Деков

Великотърновският митрополит Григорий освети новоизградения параклис "Свети Николай Чудотворец" в село Деков. Храмът е построен с дарения, а в изграждането му са участвали доброволци. Сред гостите на празничния за селото ден бяха кметът на община Белене Милен Дулев, заместник-кметът Малина Ешекова, общински съветници.

Великотърновският митрополит Григорий изказа специална благодарност на кмета Дулев, като подчерта, че именно той е бил „двигателят“ за изграждането на параклиса.

"Това е едно сърчице за селото, което тупти и дава сила, и най-вече дава сила на нас да възпитаваме и да помагаме на нашите деца, защото те най-много имат нужда и от молитвата ни, от труда ни", каза митрополит Григорий за новоизградения параклис в Деков.

Своите благодарности към всички, помогнали за изграждането на храма, отправи кметът на селото Наташа Георгиева. "Това ще е нашето място за молитва, упование и духовна утеха за всички нас и за нашите поколения. Този параклис е плод на вярата, упоритостта и обединените усилия на много хора. Нека това място да бъде дом, където ще намираме сила и мир, надежда, а също и да ни напомня, че когато се обединим с чисти намерения, можем да постигнем чудеса", каза още тя.

Георгиева благодари специално на „човека, вложил сърце и душа в изграждането на параклиса“ – Емил Несторов, който най-много е участвал в делото по построяване на храма. "Със своите ръце, с постоянство и любов, той превърна един замисъл в реалност", подчерта кметът на село Деков.

Своите благодарности към всички, помогнали за изграждането на параклиса, отправи и кметът Милен Дулев.

Началото на изграждането на храма е поставено на 7 септември 2019 г. Шест години по-късно той е завършен и от днес жителите на селото могат да влязат вътре и да запалят свещичка за здраве и благополучие.

Освещаването на новия параклис е част от програмата за отбелязване на 61 години от обявяването на Белене за град. Официалното откриване на празниците е тази вечер на централния площад в крайдунавския град.