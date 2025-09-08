Иван Иванов и Александър Василев заеха официално водещите две позиции в световната ранглиста по тенис за юноши

Шампионът от "Уимбълдън" и откритото първенство на САЩ Иван Иванов продължава да бъде убедителен номер 1 в обновената световна ранглиста по тенис за юноши до 18-годишна възраст, а финалистът от Ню Йорк Александър Василев се изкачи до второто място.

Иванов, само на 16 години, спечели титлата на сингъл в САЩ с победа със 7:5, 6:3 срещу петия в схемата Александър Василев за час и 15 минути. През юли българинът стана шампион на "Уимбълдън" с успех над американеца Ронит Карки с 6:2, 6:3 за 57 минути.

Иванов спечели 12 поредни победи в турнирите от Големия шлем и е убедителен лидер в ранглистата с 3610.5 точки. Иванов се представи също страхотно и стигна до полуфиналите на "Ролан Гарос", а през тази година триумфира с титлите на сингъл и на двойки при юношите на турнир от категория J300 на ITF във Франция. Българинът стигна и до финала на турнира от категория J500 в Милано. През месец май Иван Иванов спечели първа титлата в кариерата си на сингъл при мъжете, след като стана шампион на турнира на клей в Сентендре (Унгария) с награден фонд 15 хиляди долара.

Вицешампионът от US Open Александър Василев се изкачи до номер 2 в ранглистата с 2577.5 точки. Преди това Василев стигна до полуфиналите на сингъл и четвъртфиналите на двойки на "Уимбълдън", а също така игра четвъртфинал на "Ролан Гарос".

През тази година Василев има две спечелени титли за юноши от турнири от категория J300 на ITF в Пловдив и Испания. Българинът стана шампион на двойки на турнир от категория J500 на ITF в Офенбах (Германия), а също така и вицешампион на сингъл на турнира на трева от категория J300 на ITF в Роухямптън (Великобритания). С тези успехи Василев събра 202 точки повече от третия в класацията Андрес Сантамарта Роих (Испания).

Димитър Кисимов пък е номер 87 в световната ранглиста за юноши. При девойките Eлизара Янева е 18-а. В топ 50 са още Росица Денчева (43) и Йоана Константинова (50).

Иван Иванов и Александър Василев са част от националния отбор за мача срещу Финландия от Световна група I на Купа "Дейвис". България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив. Срещите в събота ще започнат в 12:00 часа и в неделя в 11:00 часа. Входът за зрители ще бъде свободен до запълване на капацитета на трибуните на ТК "Локомотив".

В тима са включени още Пьотр Нестеров (22-годишен), Александър Донски (27) и Янаки Милев (21).

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2025, предстои бараж за оставане в Световна група I.