Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите

Иван Иванов спечели Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите. В историческия първи български финал поставеният под номер 1 Иванов победи със 7:5, 6:3 петия в схемата Александър Василев за час и 15 минути.

Иванов, който тренира в академията на Рафаел Надал, триумфира с втората си титла от Големия шлем, след като по-рано през сезона вдигна шампионския трофей и на Уимбълдън.

Първият сет премина при превъзходство за Иванов, който поведе с пробив и 4:2 и 5:3. Полуфиналистът от Уимбълдън 2025 Василев успя да изравни до 5:5, но след това Иванов отново спечели подаването на съперника си, повеждайки в мача след 7:5.

Втората част премина по сходен начин. Иван Иванов постигна два пробива и поведе с 5:2, след което пропусна да приключи мача при собствен начален удар. Василев намали пасива си на 3:5, но веднага след това отново позволи да бъде пробит.

Това е общо четвърта титла за български тенисист от турнирите от Големия шлем на сингъл при юношите. България се изравни с Канада, Хърватия и Великобритания по този показател.

През 2008 година и Григор Димитров триумфира като шампион на Уимбълдън и на Откритото първенство на САЩ, а сега Иван Иванов изравни това постижение.

Левичарят Александър Василев пропусна да стане третият българин с титла от Големия шлем при юношите.