България се гордее с постиженията на тенисистите Иван Иванов и Александър Василев, заяви спортният министър Иван Пешев

България се гордее с постиженията на тенисистите Иван Иванов и Александър Василев, които са вдъхновение за много млади хора в страната, пише спортният министър Иван Пешев в поздравителен адрес до председателя на федерацията Стефан Цветков.

Иванов спечели срещата с 7:5, 6:3 и заслужи втора титла за годината, след като бе шампион и на "Уимбълдън".

"Днес е исторически ден за българския тенис! Приемете поздравленията ми по повод триумфа на Иван Иванов на юношеския US Open в Ню Йорк. Адмирирам усилията на Българската федерация по тенис, на треньорите и родителите на Иван Иванов и Александър Василев, които полагат за достойното им представяне", пише министър Пешев.

"България се гордее с вас, момчета! Вие носите истинска радост за всички нас и победите ви са повод за вдъхновение на много млади хора как с всеотдайност се покоряват спортни върхове", завършва спортният министър.