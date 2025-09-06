Подробно търсене

България се гордее с постиженията на тенисистите Иван Иванов и Александър Василев, заяви спортният министър Иван Пешев

Ивайло Георгиев
България се гордее с постиженията на тенисистите Иван Иванов и Александър Василев, заяви спортният министър Иван Пешев
България се гордее с постиженията на тенисистите Иван Иванов и Александър Василев, заяви спортният министър Иван Пешев
Снимка: БТА, архив
София,  
06.09.2025 22:21
 (БТА)

България се гордее с постиженията на тенисистите Иван Иванов и Александър Василев, които са вдъхновение за много млади хора в страната, пише спортният министър Иван Пешев в поздравителен адрес до председателя на федерацията Стефан Цветков. 

Иванов спечели срещата с 7:5, 6:3 и заслужи втора титла за годината, след като бе шампион и на "Уимбълдън".  

"Днес е исторически ден за българския тенис! Приемете поздравленията ми по повод триумфа на Иван Иванов на юношеския US Open в Ню Йорк. Адмирирам усилията на Българската федерация по тенис, на треньорите и родителите на Иван Иванов и Александър Василев, които полагат за достойното им представяне", пише министър Пешев. 

"България се гордее с вас, момчета! Вие носите истинска радост за всички нас и победите ви са повод за вдъхновение на много млади хора как с всеотдайност се покоряват спортни върхове", завършва спортният министър. 

/КМ/

Свързани новини

06.09.2025 20:33

Председателят на БОК Весела Лечева поздрави Иван Иванов и Александър Василев след финала на Откритото първенство по тенис на САЩ за юноши

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева изпрати поздравителен адрес до шампиона Иван Иванов и Александър Василев, които играха във финала Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите. Двамата записаха имената си в
06.09.2025 20:28

Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър Василев за историческия финал на Откритото първенство по тенис на САЩ

Председателят на парламента Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър Василев, участници в историческия финал на Откритото първенство по тенис на САЩ и ръководството на Българската федерация по тенис, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.
06.09.2025 19:59

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави участниците в историческия финал на Откритото първенство по тенис на САЩ - Иван Иванов и Александър Василев, както и ръководството на Българската федерация по тенис

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави участниците в историческия финал на Откритото първенство по тенис на САЩ - Иван Иванов и Александър Василев, както и ръководството на Българската федерация по тенис. „С голяма радост
06.09.2025 19:34

Иван Иванов и Александър Василев поздравиха българските зрители след финала на Откритото първенство по тенис на САЩ за юноши

Шампионът Иван Иванов и вицешампионът Александър Василев поздравиха зрителите от България в интервютата на корта след финала на турнира за юноши от откритото първенство по тенис на САЩ. Иванов спечели двубоя със 7:5, 6:3 и вдигна втора поредна титла

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:11 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация