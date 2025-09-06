Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Председателят на БОК Весела Лечева поздрави Иван Иванов и Александър Василев след финала на Откритото първенство по тенис на САЩ за юноши
Иван Иванов / Снимка: AP Photo/Seth Wenig
София,  
06.09.2025 20:33
 (БТА)

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева изпрати поздравителен адрес до шампиона Иван Иванов и Александър Василев, които играха във финала Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите. Двамата записаха имената си в историята като първите българи, които стигнаха финал в турнир от Големия шлем. 

Иванов спечели срещата с 7:5, 6:3 и заслужи втора титла за годината, след като бе шампион и на "Уимбълдън"

"Днес е гордост да си българин! На националния празник 6-ти септември две млади, талантливи и борбени момчета, страхотни спортисти и личности, ни накараха да се чувстваме горди, че сме българи. Иван и Александър вече са част от световния елит. Вярвам, че още дълги години ще сме свидетели на техните успехи. Поздравления не само за Иван и Александър, но и за техните семейства и треньори, както и за Българската федерация по тенис", написа председателят на БОК.  

Весела Лечева благодари и на медиите, които отдадоха заслужено внимание на успеха на Иван Иванов и Александър Василев.  

"Днес повече от всякога имаме нужда от истински звезди, от ролеви модели, които нашите деца да следват. Победите на Иван и Александър са важни не само като спортен резултат. Те дават надежда на всички млади българи, които вярват, че трудът им ще бъдат възнаграден, че има смисъл да полагат усилия и да мерят сили с най-добрите в света", пише още Лечева.  

/КМ/

