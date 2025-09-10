Подробно търсене

Шампионът от Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите Иван Иванов: "Направихме български финал, за което съм изключително щастлив"

Ива Кръстева
снимка: Красимир Кръстев/БТА (архив)
София,  
10.09.2025 07:50
 (БТА)

Шампионът от Откритото първенство на САЩ при юношите Иван Иванов се завърна в България малко след полунощ, след като полета му закъсня с няколко часа заради лоши метериологични условия.

На 6 септември Иванов, който се подготвя в Академията на Рафаел Надал в Майорка, спечели титлата при юношите в Ню Йорк след победа със 7:5, 6:3 срещу българина Александър Василев.

"Наистина, когато се прибрах в Академията, получих специално внимание както от Рафаел, така и от целия им отбор. Наистина се насладих много и на "Уимбълдън" трофея, както и на Откритото първенство на САЩ. За жалост нямах такова време, каквото имах и на "Уимбълдън", но все пак получих и няколко хубави изказа от Рафа и той ми пожела да продължавам така и да играя по най-добрия начин", каза Иванов пред медиите на летище "Васил Левски".

Това е втори трофей за него от Големия шлем", след като стана и шампион на "Уимбълдън". 

"Наистина имаше много големи очаквания за това, след като спечелих "Уимбълдън". Много хора ме питаха дали съм виждал резултата на Григор Димитров от 2008 година. Това ми предаде напрежение, но все пак аз успях да го преодолея и да стигна до един от най-добрите си тениси в Ню Йорк", добави той.

"Направихме български финал, за което съм изключително щастлив, че най-накрая на Откритото първенство на САЩ можахме и се справихме. Александър игра един от най-добрите си тениси до финала и го поздравявам. Очевидно аз намерих малко повече решения в този мач и успях да преодолея повече моите емоции. Надявам се на всичко най-добро и за него", кза още Иванов.

Той ще участва в предстоящите тази седмица срещи на България в турнира за Купа "Дейвис".

"Много се радвам да съм тук и да играя за България. Все пак ще сме рамо до рамо с едни от най-добрите играчи. Наистина се надявам да излезем с позитивен резултат", завърши тенисистът.

