Иван Иванов и Александър Василев поздравиха българските зрители след финала на Откритото първенство по тенис на САЩ за юноши

Шампионът Иван Иванов и вицешампионът Александър Василев поздравиха зрителите от България в интервютата на корта след финала на турнира за юноши от откритото първенство по тенис на САЩ. Иванов спечели двубоя със 7:5, 6:3 и вдигна втора поредна титла от Големия шлем.

"Благодаря на всички и първо трябва да поздравя Александър за тази седмица. Благодаря н хората от а моя отбор, без които нямаше да постигна тези неща. Благодаря и на всички, които ни подкрепят от България", заяви шампионът Иванов в интервюто на корта.

Василев заяви, че е щастлив, че този път достигна до финалния мач, след като не успя да го направи на "Уимбълдън".

"Много съм щастлив, че стигнах до финала. Благодарности на всички за страхотния турнир. Вече гледам към следващите предизвикателства", заяви Александър Василев в интервюто на корта и продължи на български: "Честит празник на всички. Днес е денят на Съединението на България".