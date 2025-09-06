Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър Василев за историческия финал на Откритото първенство по тенис на САЩ

Председателят на парламента Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър Василев, участници в историческия финал на Откритото първенство по тенис на САЩ и ръководството на Българската федерация по тенис, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

С голяма радост посрещнах вестта за завоюваната от вас историческа титла на Откритото първенство по тенис на САЩ. За мен е чест да поздравя българина, вдигнал над главата си трофея от този престижен турнир от Големия шлем, се обръща Наталия Киселова към шампиона Иван Иванов.

Председателят на парламента изразява своята увереност, че победата на Иванов е резултат на усилени тренировки, множество лишения и себераздаване. „Уверена съм, че ще продължите да давате най-доброто от себе си за всяка точка, сет и мач, и да жънете заслужени победи в престижни турнири в световния тенис“, отбелязва Киселова. Цяла България проследи вашия забележителен триумф и се радва заедно с вас, заявява председателят на Народното събрание.

В поздравителен адрес до Александър Василев Наталия Киселова посочва, че неговото класиране и достойната битка във финалния мач будят възхищение и са повод за гордост за всеки българин и за всеки спортист. Уверена съм, че оттук насетне започва вашия дълъг и изпълнен с победи път в елита на световния тенис. Вярвам, че упоритите тренировки и стремежът към нови успехи ще ви водят все така напред и нагоре в ранглистата, заявява Киселова.

Вие донесохте голяма радост на цяла България, като поздравихте на родния ни език всички с Деня на Съединението, пише още председателят на Народното събрание. Тази ваша постъпка заслужава адмирации и показва колко много обичате България, посочва тя и изразява своята увереност, че с играта си Александър Василев вдъхновява много деца да тренират и да се стремят към световните спортни върхове.

Наталия Киселова изрази и своята признателност към дейността на Българската федерация по тенис, която създава възможности за изява на спортните ни таланти и се стреми да направи тениса още по-популярен сред младите хора на България.

Иван Иванов спечели Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите. В историческия първи български финал поставеният под номер 1 Иванов победи със 7:5, 6:3 петия в схемата Александър Василев за час и 15 минути.

Това е общо четвърта титла за български тенисист от турнирите от Големия шлем на сингъл при юношите. България се изравни с Канада, Хърватия и Великобритания по този показател.