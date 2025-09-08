ПФК Добруджа привлече бразилския защитник Матеус Леони

site.btaПФК Добруджа привлече бразилския защитник Матеус Леони
Добруджа (Добрич) привлече бразилския защитник Матеус Леони, съобщават от българския футболен клуб.
Леони започва своята кариера в бразилския Салгейро, а след това носи екипите на местните Гуарани де Собрал, Витория да Конкиста, Каяш и Лувердензе. Футболистът има и опит в България – с близо 100 мача за отборите на Берое (Стара Загора) и Арда (Кърджали).
За последно той бе в италианския АСД Ланусей Калчо.
/КМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина