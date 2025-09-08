Подробно търсене

ПФК Добруджа привлече бразилския защитник Матеус Леони

Ивайло Георгиев
ПФК Добруджа привлече бразилския защитник Матеус Леони
ПФК Добруджа привлече бразилския защитник Матеус Леони
Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова (БТ)
Добрич,  
08.09.2025 18:24
 (БТА)

Добруджа (Добрич) привлече бразилския защитник Матеус Леони, съобщават от българския футболен клуб. 

Леони започва своята кариера в бразилския Салгейро, а след това носи екипите на местните Гуарани де Собрал, Витория да Конкиста, Каяш и Лувердензе. Футболистът има и опит в България – с близо 100 мача за отборите на Берое (Стара Загора) и Арда (Кърджали).

За последно той бе в италианския АСД Ланусей Калчо.

/КМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:45 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация