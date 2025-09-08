Черна гора в момента е първенец сред всички страни кандидати за членство в Европейския съюз, каза премиерът Росен Желязков в Подгорица. Той отбеляза, че са отворени всички преговорни глави и се преговаря много интензивно. За целта обаче трябва да бъдат решени някои проблеми, които съпътстват нашия Балкански дневен ред – въпроси от двустранно естество, и разбира се да се адвокатства пред страни от Европейския съюз, които до известна степен са скептични към всякаква форма на присъединяване към съюзи, коментира още премиерът.

Българският министър-председател от днес е на двудневно посещение в Черна гора. Министър-председателят Росен Желязков и президентът на Черна гора Яков Милатович проведоха срещата на четири очи. Във фокуса на разговораим са били отличните двустранни отношения в областите от взаимен интерес, както и пътят на Черна гора към членство в ЕС, регионалното сътрудничество и сигурността и партньорството в рамките на НАТО, съобщиха от Министерския съвет.

България е постоянен поддръжник на европейската перспектива пред Черна гора, каза премиерът Росен Желязков в Подгорица след подписване на документи между двете държави.