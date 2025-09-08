Черна гора и България сформират работна група за създаване на директна въздушна линия между Подгорица и София, съобщава агенция МИНА

Министърът на транспорта на Черна гора Мая Вукичевич и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията на България Гроздан Караджов подписаха днес съвместна декларация за сътрудничество между двете страни в областта на въздушния транспорт, предаде черногорската агенция МИНА.

Подписването беше организирано във Вила Горица по време на официалното посещение на делегацията на българското правителство в Черна гора, посочва агенцията.

„Съвместната декларация има за цел да укрепи връзката между двете страни чрез създаването на директна въздушна линия между столиците София и Подгорица“, се посочва в изявление на министерството на транспорта на Черна гора, цитирано от агенция МИНА.

С Декларацията за сътрудничество между България и Черна гора в областта на въздушния транспорт, подписалите страни се споразумяха да сформират съвместна работна група за установяване на директна въздушна линия между двете страни.

„Очаква се, че създаването на тази линия ще допринесе за подобряване на икономическото и туристическото сътрудничество, по-добър културен обмен, както и за по-нататъшното развитие на двустранните отношения като цяло“, се добавя в изявлението, цитирано от МИНА.

Страните се съгласиха, че общото им желание е да се създаде директна авиолиния между Подгорица и София възможно най-скоро, за предпочитане през зимния сезон 2025/2026 г., в случай на целеви положителен резултат от срещите на работната група.

В делегацията, водена от министър-председателя на България Росен Желязков, са също така министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов, който се срещна с черногорския си колега д-р Воислав Шимун, и министърът на туризма Мирослав Боршош, който разговаря с черногорския си колега Симонида Кордич.