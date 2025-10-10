ФЕНА: Изложба „Разказване на истории чрез песен“ се открива в Националния музей на Босна и Херцеговина

Мултимедийната изложба „Разказване на истории чрез песен: Наративни песни в традицията на Босна и Херцеговина“, курирана от етномузиколога Занин Бербич, беше открита вчера в Националния музей на Босна и Херцеговина в Сараево, предаде за БТА босненската агенция ФЕНА.

Изложбата представя много значими експонати, включително гуслите на Фра Гърго Мартич, ръкописи на Лудвик Куба и материали от Коста Хьорман, един от първите куратори на Националния музей на Босна и Херцеговина, както и много други предмети.

Авторът и куратор Занин Бербич, етномузиколог в Националния музей на Босна и Херцеговина, сподели пред посетителите, че изложбата изследва един от най-важните аспекти на местната култура – ​​наративните мелодично-поетични форми. „Това са народни песни, в които акцентът е върху текста, върху разказваната история, докато мелодиите обикновено са кратки, често монотонни, но винаги служат на повествованието“, обясни Бербич.

Първата част на изложбата представя гусли (традиционен струнен инструмент) и други инструменти, използвани за съпровод на тези песни, като саз, шаргия, цигулка и дори рядка двуструнна тамбура, на каквато някога са свирили в района на Босненската Краина. Изложбата включва и снимки на жени, носителки на разказвателната певческа традиция, които най-често са пеели без инструментален съпровод.

Третият раздел показва някои от най-важните архивни документи, съхранявани в катедра „Етнология“, свързани с тази тема, като например оригиналните ръкописи на Лудвик Куба от края на 19 век, сред най-старите записи на традиционна босненска музика. Куба, в сътрудничество с Националния музей, пътува из почти цяла Босна на кон, събирайки множество народни мелодии.

Бербич посочи, че внимателните посетители ще забележат и детайли като гербовете на Кралство Югославия и Федеративна народна република Югославия, както и снимките на исторически личности, сред които Йосип Броз Тито, братята Морич, Хитлер и Гьобелс.

„С тази изложба искаме да покажем, че нуждата на човек да разказва истории чрез песен надхвърля всички национални, религиозни, етнически и политически мирогледи“, каза Бербич при откриването.

