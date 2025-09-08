Сърби триумфираха на финалния турнир от SESAME 3x3 Summer Tour 2025

site.btaСърби триумфираха на финалния турнир от SESAME 3x3 Summer Tour 2025
Отборът на Пирот спечели титлата на финалния турнир от SESAME 3x3 Summer Tour 2025, организиран от Българската федерация по баскетбол. В арена на финалните битки се превърна площадът пред Народния театър "Иван Вазов", а сърбите триумфираха над българския Титан 3x3 със 17:15 на финала.
12 елитни отбора участваха във финалния етап в София и да разделят наградния фонд от 1500 евро. Георги Кучков стана най-добър стрелец от тройката.
Турът премина през: София - старт в Борисовата градина, Белоградчик - сред скалите, Пловдив - на Гребната база, Бургас - в сърцето на града, Варна - на входа на Морската градина, Приморско - Централен площад, София - квалификационен турнир. Финалът в София беше много повече от спортно събитие - със специална фен зона, музикални изпълнения, брейк битки и партньорски активации, които превърнаха деня в истински празник за феновете.
Турнирът се реализира с подкрепата на Sesame, Domino’s, Sport Depot, Ardes.bg, Pure H2O, Dunkshop и Столична община. SESAME 3x3 Summer Tour 2025 завърши с надежда, че това ще бъде началото на една нова традиция, която всяко лято ще събира най-добрите на открито в сърцето на града.
/ИК/
