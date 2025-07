3x3 Guardians Vienna триумфираха в Бургас на турнира Sesame 3x3 Summer Tour 2025

Площад "Тройката" в Бургас се превърна в арена за баскетбол, музика и танци, където 3x3 Guardians Vienna грабнаха победата с резултат 21:12 срещу Santa Cruz 3x3 във финалния мач турнира Sesame 3x3 Summer Tour 2025. По този начин австрийците си осигуриха голямата награда от 2000 лева.

Турнирът събра 12 силни отбора, включително международни участници от Сърбия и Австрия, и въпреки високите температури, нивото на игра остана впечатляващо.

Най-добър стрелец от тройката стана Иван Комитски, който впечатли с прецизността си и си тръгна с чисто нова топка от Dunkshop.

За атмосферата се погрижиха - музика и шоу програми - брейк битки от Black Style, които смаяха публиката с енергията си и напомниха за предстоящото им участие на Battle of the Year Next Gen в Тайван през септември.

Следваща спирка ще бъде Приморско на 3 август. Големият финал ще се проведе в София на 7 септември.