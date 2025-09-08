Подробно търсене

Хиляди хора протестираха в Белград и обвиниха полицията в бруталност по време на антиправителствените демонстрации

София Георгиева
Студенти и граждани излязоха на протест срещу полицейското насилие в Белгра. Снимка: БТА, Емил Чонкич
Белград,  
08.09.2025 19:48
 (БТА)

Хиляди протестиращи, начело със студенти, скандираха днес в центъра на Белград лозунги против президента на Сърбия Александър Вучич и обвиниха полицията в бруталност по време на антиправителствените демонстрации, разклатили популисткото управление на Вучич, предаде Асошиейтед прес.

Протестиращите поискаха да бъдат наказани полицаите, употребили прекомерна сила по време на продължаващите повече от 10 месеца антиправителствени демонстрации. 

Протестите в Сърбия започнаха през ноември миналата година, след като се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара в северния сръбски град Нови Сад и 16 души загинаха. Трагедията предизвика антикорупционно движение, оглавено от студенти, което твърди, че причините се коренят в небрежност, подхранена от корупция.

Студентката Николина Синджелич, която бе задържана миналия месец по време на протест, каза, че е била бита и са й били отправени сексуални заплахи. Синджелич каза днес, че „цялата държавна система е насочена срещу собствените й граждани“.

„Те (правителството) ни бият, защото се страхуват от нас“, каза Синджелич в реч пред щаба на специалните полицейски сили, чийто командир тя обвинява в отправяне на заплаха за изнасилване. „Те ни удряха и те ще продължат да ни удрят, защото знаят, че всичко е свършило (за тях)“.

Тълпата реагира с одобрение на думите на Синджелич и скандираше „Той е свършен“ по адрес на сръбския президент Александър Вучич, отбелязва АП.

Управляващият все по-авторитарно сръбски президент отхвърля искането на студентите за предсрочни парламентарни избори. Той отвърна на удара като уволни редица преподаватели и учители и разположи полиция в някои факултети, допълва агенцията.

В петък вечерта полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне хиляди протестиращи в Нови Сад, които се бяха събрали в кампуса на Университета. Десетки хора бяха ранени, когато полицаи с щитове и палки се нахвърлиха върху протестиращите, за да ги изтласкат от кампуса, което доведе до паника и падане на много от тях.

Полицията заяви, че е отговорила на „масирани атаки” от маскирани протестиращи, които са хвърляли сигнални ракети и различни предмети по тях. Студентите заявиха, че полицията е предприела „брутални атаки срещу собствените си граждани”.

През уикенда командир на елитна полицейска единица заяви, че е бил принуден да се пенсионира като част от предполагаеми чистки в органите на реда на всички висши офицери, които не са били напълно лоялни и контролирани от Вучич. 

Вучич обвини студентите в „тероризъм“ и че работят по заповед на Запада срещу Сърбия. Той не предостави никакви доказателства за своите твърдения. 

Сърбия официално кандидатства за членство в Европейския съюз, но Вучич поддържа близки връзки с Русия и Китай, като същевременно е обвиняван в потъпкване на демократичните свободи, включително свободата на медиите.

/ВН/

В допълнение

Към 21:15 на 08.09.2025 Новините от днес

