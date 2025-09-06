Общо 42 души са задържани, а 14 полицаи са ранени при снощните антиправителствени протести в Сърбия

Общо 42 души са били задържани, а 14 полицаи са ранени снощи на антиправителствения протест в северния сръбски град Нови Сад, където се стигна до сблъсъци между полиция и демонстранти, съобщи днес сръбският министър на вътрешните работи Ивица Дачич, цитиран от сръбската национална телевизия РТС.

Няколко хиляди души се събраха в Нови Сад късно в петък, настоявайки за предсрочни избори, в поредния от поредица студентски протести в Сърбия, предизвикани от срутване на козирката на гарата в града през ноември, в резултат на което загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.

Протестиращите спорадично хвърляха камъни и сигнални ракети по полицията, а силите на реда използваха сълзотворен газ, за да ги разпръснат, предаде агенция Бета.

Дачич обясни, че полицията е влязла снощи в сградата на ректората в Нови Сад на искане на ректора на университета Деян Медич, където са били заварени 142 души.

По думите на Дачич протестиращите са нападнали полицаите пред Философския факултет, като са хвърляли яйца, камъни, боя и сигнални ракети.

Той коментира, че насилието срещу полицията е било планирано, „тъй като на някого е било необходимо политическо гориво за повишаване на напрежението“.

„Та каква е тази полицейска бруталност с 14 ранени полицаи. През последните няколко месеца или седмици са ранени 150 служители на полицията. Полицейските служители не са агресивни, но трябва да реагират в защита на живота си. Общо са задържани 42 души по време на снощните протести. Нанесени са щети на 18 полицейски автомобила“, каза Дачич.

Почти ежедневните протести, които оказват натиск върху президента Александър Вучич, преминаха предимно мирно. В средата на август обаче се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция.

Властите отхвърлиха твърденията за бруталност въпреки видеоклиповете, които показват как служители на реда бият невъоръжени протестиращи, отбелязва Франс прес.

За утре в Сърбия са планирани проправителствени митинги.