Ерлинг Холанд ще играе за Норвегия срещу Молдова, въпреки неделния инцидент пред хотела на отбора

Норвежкият нападател Ерлинг Холанд ще бъде на разположение за световната квалификация срещу Молдова, въпреки изключително странната травма, получена миналата седмица. Той разпра устната си, след като бе ударен от вратата на товарното отделение на автобуса на националите.

Нападателят на Манчестър Сити слезе от автобуса от задната част на автобуса в неделя, пред хотела на отбора, но вратата на товарното отделение се отвори изневиделица и го удари със сила. Той получи три шева.

"Всичко се размина с минимални последици, а можеше да бъде далеч по-зле. Той получи няколко шева, след като кръвотечението спря. Ерлинг дори посети зъболекар, доколкото знам, но няма от какво да се притесняваме за мача", заяви селекционерът Столе Солбакен, цитиран от Ройтерс.