Подробно търсене

Президентът на Индонезия уволни петима министри във връзка с кръвопролитните протести в страната

Николай Велев
Президентът на Индонезия уволни петима министри във връзка с кръвопролитните протести в страната
Президентът на Индонезия уволни петима министри във връзка с кръвопролитните протести в страната
Индонезийският президент Прабово Субианто изнася годишната си реч за състоянието на страната преди Деня на независимостта на Индонезия, Джакарта, 15 август 2025 г. Снимка: Ajeng Dinar Ulfiana/Pool Photo via AP
Джакарта,  
08.09.2025 19:43
 (БТА)

Президентът на Индонезия Прабово Субианто обяви промени в състава на правителството, след като страната бе обхваната от кръвопролитни протести срещу финансови привилегии, които депутатите са си гласували, предаде Асошиейтед прес.

От постовете си са освободени петима министри, сред които ръководителката на финансовото ведомство Сри Муляни Индравати – широко уважавана технократка и бивша директорка на Световната банка, както и координационният министър по въпросите на политиката и сигурността Буди Гунаван.

Индравати ще бъде заменена от икономиста Пурбая Юди Садева, който е председател на индонезийската Корпорация за застраховане на депозитите.

По време на белязаните от насилие протести  бяха  убити най-малко седем души. Недоволството в страната с население от около 280 милиона души избухна, след като се появи информацията, че всички 580 членове на Камарата на представителите (долната камара на парламента) получават към заплатите си месечна надбавка за жилище в размер на 50 милиона рупии (3075 долара). Този бонус е бил въведен миналата година и е почти 10 пъти по-висок от минималната работна заплата в Джакарта.

Критици посочват, че надбавката за жилище на депутатите не само е прекалено висока, но и е безочлива, предвид факта, че жителите на Индонезия, която е най-голямата икономика в Югоизточна Азия, трябва да се справят с увеличаващите се данъци и разходи за живот, както и с все по-голямата безработица.

/ИТ/

Свързани новини

01.09.2025 11:13

Ще доведе ли напрежението по улиците в Индонезия до социално-икономически промени в страната

Югоизточна Азия става сцена на нарастващо напрежение, като Индонезия - най-голямата икономика в региона, кипи от недоволство. Повод за масовите протести, избухнали на фона на икономически проблеми, стана драстичното увеличение на заплатите на депутатите, но искрата, която събра тълпи от хора по улиците, бе смъртта на 21-годишен разносвач на храна при използване на сила от страна на индонезийската полиция.
30.08.2025 19:53

Индонезийският президент отмени посещението си в Китай на фона на последните протести

Президентът на Индонезия Прабово Субианто е отменил планираното си посещение в Пекин поради последните безредици в страната, съобщи в видео изявление президентският говорител Прасетио Хади, цитиран от Ройтерс. Решението е взето след дни на протести

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:15 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация