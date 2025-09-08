Президентът на Индонезия уволни петима министри във връзка с кръвопролитните протести в страната

Президентът на Индонезия Прабово Субианто обяви промени в състава на правителството, след като страната бе обхваната от кръвопролитни протести срещу финансови привилегии, които депутатите са си гласували, предаде Асошиейтед прес.

От постовете си са освободени петима министри, сред които ръководителката на финансовото ведомство Сри Муляни Индравати – широко уважавана технократка и бивша директорка на Световната банка, както и координационният министър по въпросите на политиката и сигурността Буди Гунаван.

Индравати ще бъде заменена от икономиста Пурбая Юди Садева, който е председател на индонезийската Корпорация за застраховане на депозитите.

По време на белязаните от насилие протести бяха убити най-малко седем души. Недоволството в страната с население от около 280 милиона души избухна, след като се появи информацията, че всички 580 членове на Камарата на представителите (долната камара на парламента) получават към заплатите си месечна надбавка за жилище в размер на 50 милиона рупии (3075 долара). Този бонус е бил въведен миналата година и е почти 10 пъти по-висок от минималната работна заплата в Джакарта.

Критици посочват, че надбавката за жилище на депутатите не само е прекалено висока, но и е безочлива, предвид факта, че жителите на Индонезия, която е най-голямата икономика в Югоизточна Азия, трябва да се справят с увеличаващите се данъци и разходи за живот, както и с все по-голямата безработица.