Украйна съобщава за руска нощна атака с над 500 дрона и 45 ракети

Пламен Йотински
Разрушена жилищна сграда в киев след руска нощна атака. Снимка: AP/Evgeniy Maloletka
Киев,  
30.08.2025 09:31
Украинските въздушни сили съобщиха, че са свалили 510 от 537 дрона и 38 от 45 ракети, изстреляни от Русия по време на нощна атака, предаде Ройтерс.

Според изявление в приложението за съобщения Teлеграм, са регистрирани пет ракетни и 24 дронови удара в 7 локации,
а отломки са паднали на 21 места.

Руските сили са предприели поредна нощна атака с дронове срещу Украйна, съобщиха украинските въздушни сили днес сутринта, като бяха отчетени експлозии в няколко региона, предаде ДПА.

Експлозии са били отчетени близо до Черкаси и Чернигов. Няколко експлозии са били отчетени и в Днепър и Киев.

В Запорожие трима души са били ранени и няколко жилищни сгради са били запалени, съобщи регионалният военен администратор Иван Федоров. Нямаше незабавна информация за жертви или щети от другите атакувани градове.

Украинските медии предупредиха гражданите да очакват възможни въздушни удари от руски бомбардировачи. Служители на противовъздушната отбрана заявиха, че шест стратегически бомбардировача са излетели от руски летища, вероятно носещи ракети за удари по украински цели. Малко след това бе съобщено, че бомбардировачите са изстреляли няколко крилати ракети.

Атаките следват мащабен нощен удар срещу Киев по-рано през седмицата, по време на който дронове и ракети убиха най-малко 25 души, което превърнаха тази атака в една от най-смъртоносните в повече от три години и половина война.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред репортери, че Русия подготвя мащабна офанзива в източната част на Донбас, като потенциалната цел са районите около Покровск, където според информациите са събрани до 100 000 войници, съобщи Интерфакс Украйна.

