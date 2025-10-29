Италия иска да спечели поне 19 медала на домакинските Олимпийски игри в Милано и Кортина

Със София Годжа, Лиза Витоци и Ариана Фонтана Италия може да се цели по време на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо "поне в 19 медала", смята президентът на олимпийския комитет на Италия, цитиран от АФП.

"От 17 медала, спечелени в Пекин 2022 трябва да преминем поне на 19", заяви Лучано Буонфилио по време на церемония в Милано сто дни преди началото на зимната Олимпиада на 6 февруари 2026. Той допълни, че премиите за медалите на италианските спортисти няма да се различават от тези в Париж 2024, а именно 180 000 евро за злато, 90 000 евро за сребро и 60 000 за бронз.

"Трябва да гледаме на тези Олимпийски игри като на спорт, който е способен да даде живот на ценности, като уважение, приемане и чисти отношения. Това би бил най-големият медал за Италия", надява се Буонфилио.

Рекордът за Италия е от Лилехамер през 1994, когато страната има 20 медали, от които седем златни, благодарение най-вече на ски бегачите и Дебора Компаньони в гигантския слалом.

Преди четири години в Пекин Италия печели 13 медали, но само две титли - при смесените отбори в кърлинга и на Фантана в шорттрека.

Основните козове на Италия да алпийските скиори София Годжа, Доминик Парис, Федерика Бриньоне, която обаче се бори с тежка контузия, ски бегачът Федерико Перегрино, биатлонистките Доротеа Вирер и Лиза Витоци, както и Томазо Джакомел. Трябва да се следят още състезателят по бързо пързаляне с кънки Давиде Гиото, сноубордистите Микела Мойоли и Маурицио Бормолини, и световната шампионка в Биг Еър Флора Табанели.