Центърът Ал Хорфорд ще продължи кариерата си в Голдън Стейт, твърди ESPN

Свободният агент Ал Хорфорд ще бъде титулярен център на Голдън Стейт, след като е постигнал споразумение с клуба от НБА, съобщава ESPN.

Агентът на Хорфорд Джейсън Глушон заяви, че 39-годишният баскетболсист ще подпише многогодишен договор, за да се насочи на запад, след като прекара седем от последните девет сезона с Бостън Селтикс. Хорфорд спечели титла с Бостън през 2024 година.

Един от четиримата играчи в историята на НБА с 900 реализирани тройки, заедно с Рашид Уолъс, Брук Лопес и Клифърд Робинсън, Хорфорд би трябвало да си партнира добре в новия тим със Стеф Къри, Джими Бътлър III и Дреймонд Грийн. Ветеранът, висок 193 см и тежащ 102 кг, има 41% успеваемост отвъд дъгата и е вкарал повече от 100 тройки във всеки от последните три сезона.

Миналия сезон със Селтикс, Хорфорд, петкратен участник в Мача на звездите, започна като титуляр в 42 от 60 мача и средно отбелязваше по 9.0 точки, 6.2 борби и 2.1 асистенции, реализирайки 36,3% от опитите си за тройка.

През 18-е си сезона в НБА Холфорд има средно по 12.9 точки, 7.9 борби и 3.2 асистенции, като има 37,7% успеваемост от тройката в 1138 мача (1078 като титуляр).

Хорфорд прекара първите си девет сезона в Атланта (2007-2016), след което се присъедини към Селтикс за три сезона (2016-2019), преди да играе по един сезон за Филаделфия (2019-2020) и Оклахома Сити (2020-2021). Той се завърна в Бостън за сезон 2021-2022.