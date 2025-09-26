Бас Дост прекрати футболната си кариера

Бас Дост официално прекрати своята футболна кариера. Бившият национал на Нидерландия получи сърдечен арест по време на мач преди около две години и след това повече не се завърна на терена.

"Не искам да рискувам живота си. Мислих за това няколко седмици и след това стигнах до решението", каза Дост пред местни медии.

36-годишният Дост падна на тревата на 29 октомври 2023 година, когато играеше за НЕК Ниймеген в двубой от шампионата на Нидерландия срещу АЗ Алкмаар. Сърдечният арест на футболиста се дължи на миокардит.

Дост има 18 мача с екипа на "оранжевите" и на клубно ниво игра за Хееренвеен, Волфсбург, Айнтрахт Франкфурт, Спортинг Лисабон и Брюж.