Гуардиола: "Не ми е приятно да гледам как моят отбор се защитава, но понякога се налага"

Пеп Гуардиола изневери на характерния си стил с дълго притежание на топката и заложи на дефанзивна тактика при равенството 1:1 на своя Манчестър Сити срещу Арсенал.

Ерлинг Холанд откри резултата на стадион „Емирейтс“ и това изглеждаше достатъчно за победа на Сити в Северен Лондон. За да подсигури успеха, Гуардиола се върна към защита от петима души и "паркира автобуса" през второто полувреме и в резултат на това отборът му постави рекордно нисък дял на владеене на топката по време на неговия мандат - само 32,8%. Но това не беше достатъчно, за да защити победата, тъй като Габриел Мартинели отбеляза в добавеното време.

"Толкова се гордея с този рекорд“, каза Гуардиола с усмивка.

"Заслугата е на Арсенал. Понякога го искаш, но не можеш. Не сме създадени да се защитаваме с петима, но трябва да го приемем и ако отборът има този процент, това е защото е по-добър. Арсенал бяха по-добри през това време, така че не го искаме, но понякога се случва. Добре, веднъж на 10 години не е лошо, нали?“, каза още Гуардиола.

На въпрос дали му харесва да гледа как отборът му се защитава, Гуардиола призна: "Не, страдам, не ми харесва. Искам топката далеч, далеч, далеч от нашата врата. Искам да съм близо до вратаря на Арсенал Рая, но противникът прави добри неща, трябва да го приемеш и от това ние се подобряваме. Труден мач, особено срещу отбор, който е един от най-добрите, ако не и най-добрият в Европа. Нашата устойчивост беше фантастична, иначе не можеш да оцелееш.“