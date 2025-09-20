Янтра излезе на върха във временното класиране на Втора лига след успех над дубъла на Лудогорец

site.btaЯнтра излезе на върха във временното класиране на Втора лига след успех над дубъла на Лудогорец
Мачове от деветия кръг във Втора лига: Беласица - Пирин 0:3 Спартак Плевен - Марек 2:0 Вихрен Сандански - Хебър Пазарджик 3:2 Янтра Габрово - Лудогорец II 1:0 Локомотив Горна Оряховица - Спортист Свогре - играе се Дунав Русе Черноморец Бургас - играе се в неделя: Миньор Перник - Фратрия Варна във вторник: ЦСКА II - Етър Велико Търново Севлиево - почива временно класиране: 1. Янтра 2019 (Габрово) 9 6 3 0 12:4 21 точки 2. Фратрия (Варна) 8 7 0 1 18:5 21 3. Дунав (Русе) 7 6 1 0 15:3 19 4. Вихрен (Сандански) 9 6 1 2 13:9 19 5. Пирин (Благоевград) 8 4 1 3 14:10 13 6. Миньор (Перник) 8 3 4 1 11:7 13 7. Локомотив (Горна Оряховица) 8 3 2 3 7:7 11 8. Черноморец 1919 (Бургас) 7 2 4 1 9:7 10 9. Хебър 1918 (Пазарджик) 8 2 3 3 12:13 9 10. Спартак (Плевен) 8 2 2 5 8:14 8 11. ЦСКА II (София) 8 2 2 4 9:12 8 12. Етър (Велико Търново) 7 1 4 2 2:4 7 13. Спортист 2009 (Своге) 7 1 3 3 6:9 6 14. Севлиево (Севлиево) 8 1 3 4 5:10 6 15. Марек (Дупница) 8 1 3 4 4:9 6 16. Лудогорец II (Разград) 9 1 1 7 7:18 4 17. Беласица (Петрич) 8 0 3 5 3:14 3
