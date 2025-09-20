Подробно търсене

Янтра излезе на върха във временното класиране на Втора лига след успех над дубъла на Лудогорец

Георги Крумов
снимка: Кореспондент на БТА в Благоевград Красимир Николов (БТ)
Габрово,  
20.09.2025 19:30
 (БТА) 
Мачове от деветия кръг във Втора лига:

Беласица - Пирин                            0:3
Спартак Плевен - Марек                      2:0
Вихрен Сандански - Хебър Пазарджик          3:2
Янтра Габрово - Лудогорец II                1:0
Локомотив Горна Оряховица - Спортист Свогре - играе се
Дунав Русе Черноморец Бургас - играе се

в неделя:
Миньор Перник - Фратрия Варна

във вторник:
ЦСКА II - Етър Велико Търново

Севлиево - почива

 временно класиране:
 1. Янтра 2019 (Габрово)         9    6   3   0    12:4    21 точки
 2. Фратрия (Варна)              8    7   0   1    18:5    21      
 3. Дунав (Русе)                 7    6   1   0    15:3    19
 4. Вихрен (Сандански)           9    6   1   2    13:9    19
 5. Пирин (Благоевград)          8    4   1   3    14:10   13
 6. Миньор (Перник)              8    3   4   1    11:7    13
 7. Локомотив (Горна Оряховица)  8    3   2   3     7:7    11
 8. Черноморец 1919 (Бургас)     7    2   4   1     9:7    10
 9. Хебър 1918 (Пазарджик)       8    2   3   3    12:13    9
10. Спартак (Плевен)             8    2   2   5     8:14    8  
11. ЦСКА II (София)              8    2   2   4     9:12    8
12. Етър (Велико Търново)        7    1   4   2     2:4     7
13. Спортист 2009 (Своге)        7    1   3   3     6:9     6
14. Севлиево (Севлиево)          8    1   3   4     5:10    6
15. Марек (Дупница)              8    1   3   4     4:9     6                      
16. Лудогорец II (Разград)       9    1   1   7     7:18    4   
17. Беласица (Петрич)            8    0   3   5     3:14    3

/ГК/

