Боян Денчев
Локатели за мача срещу Борусия в Шампионската лига: „Уверени сме в силите си“
снимка: АР, Michele Nucci
Торино,  
16.09.2025 14:33
 (БТА)

Полузащитникът на Ювентус Мануел Локатели коментира предстоящия мач срещу Борусия Дортмунд от първия кръг на Шампионската лига.

„Подготвяме се за мача с голям ентусиазъм. След мача в събота настроението е позитивно. Справяме се добре, уверени сме в силите си. Очаква най-красивият турнир в света. Важно е да започнем добре и да играем на ниво пред нашите фенове. За да направим това, трябва да се подготвим за мача по най-добрия възможен начин. Когато чуем химна на Шампионската лига, това ще върне старите емоции - всичко ще бъде като първия път. Нашата тайна е сплотеността, искаме да работим като отбор. Това е невероятен турнир и подхождаме към всеки мач с голям ентусиазъм и желание“, каза Локатели на пресконференция.

Мачът ще се проведе днес в Торино и ще започне в 22:00 часа.

