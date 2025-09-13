Подробно търсене

Гуардиола: „Няма да искам от Донарума да прави нещо, което не му харесва“

Боян Денчев
Гуардиола: „Няма да искам от Донарума да прави нещо, което не му харесва“
Гуардиола: „Няма да искам от Донарума да прави нещо, което не му харесва“
снимка: АР, Brynn Anderson
Манчестър,  
13.09.2025 13:58
 (БТА)

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола говори за работата си с вратаря Джанлуиджи Донарума.

„Няма да искам от Донарума да прави нещо, което не му харесва. Не сме взели Донарума, за да прави това, което Едерсон направи. Той има други качества“, каза испанският треньор на пресконференция.

26-годишният италианец подписа договор със Сити на 1 септември 2025 г. Споразумението е валидно до 30 юни 2030 г. Вратарят преди това е игра за Пари Сен Жермен, където напусна със скандал.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:52 на 13.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация