Гуардиола: „Няма да искам от Донарума да прави нещо, което не му харесва“

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола говори за работата си с вратаря Джанлуиджи Донарума.

„Няма да искам от Донарума да прави нещо, което не му харесва. Не сме взели Донарума, за да прави това, което Едерсон направи. Той има други качества“, каза испанският треньор на пресконференция.

26-годишният италианец подписа договор със Сити на 1 септември 2025 г. Споразумението е валидно до 30 юни 2030 г. Вратарят преди това е игра за Пари Сен Жермен, където напусна със скандал.