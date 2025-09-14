"Постигнахме нещо историческо", доволен е капитанът на България за Купа "Дейвис" Валентин Димов след успеха над Финландия

Капитанът на България за Купа "Дейвис" Валентин Димов бе изключително доволен от историческия успех над Финландия, който дава възможност на "трикольорите" да спорят за изкачване в Световна група I на надпреварата, която е неофициално световно отборно първенство по тенис за мъже.

"Безкрайно щастлив съм, че успяхме да постигнем тази победа. В даден момент може би изглеждаше почти невъзможно, но в нито един момент отборът не помисли, че не можем да го направим. Горд съм, че с тези млади момчета постигнахме най-големия успех в историята на българския тенис", заяви Димов.

"Седмицата беше тежка. В момента не мислим за следващите мачове, а искаме да се насладим на победата. Постигнахме нещо историческо. Има много неща, които остават зад кулисите. Взехме логични решения, които ни донесоха успеха. Щастлив съм за пътя, по който вървим. Трябва да продължим да работим и да побеждаваме. Всеки се раздава затова да постигаме тези успехи", каза още капитанът на България.

През февруари 2026-а България ще играе бараж за изкачване в Световна група I на Купа "Дейвис".