Александър Василев победи бившия номер 37 в света Емил Руусувуори и донесе историческа победа на България над Финландия за Купа "Дейвис"

Димитър Петков
Александър Василев. Снимка: Боян Ботев, БТА
Пловдив,  
14.09.2025 18:13
Александър Василев победи бившия номер 37 в света Емил Руусувуори и донесе историческа победа за България над Финландия за Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. Световният номер 2 при юношите надделя със 7:6 (5), 6:4 за 2 часа игра и така осигури крайния успех за "трикольорите" в сблъсъка с общ резултат 3:2 победи. По този начин България ще играе историческа квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година.

Мачът започна равностойно, като и двамата бяха стабилни на собствено подаване. Първите колебания дойдоха чак в деветия гейм, когато Василев успя да измъкне сервис-гейма си след четири поредни равенства и спасена точка за пробив. Още в следващия пък световният номер 2 при юношите на свой ред получи две възможности да пробие съперника, но Руусувуори отрази и двата сетбола пред българина, за да изравни до 5:5. Двамата спечелиха следващите си геймове на собствен сервис и така сетът влезе в тайбрек.

В него Василев поведе с 3:0 точки, но втората ракета на Финландия изравни – 3:3. Това не разколеба Василев, който излезе победител в следващите три разигравания и стигна до три възможности да затвори сета. Макар да пропусна първите две на сервис на Руусувуори, българинът оползотвори третата на собствено подаване и взе първата част след час и 12 минути игра.

Успехът в първия сет даде увереност на Александър Василев, който остана стабилен в играта от основната линия и това му позволи да направи ранен пробив в началото на втората част за 2:1, а след това и го затвърди без проблеми – 3:1. Световният номер 2 при юношите продължи да бъде убедителен на собствено подаване и се стигна до 5:3. Руусувуори взе своя следващ гейм, но Василев показа хладнокръвие и не допусна изненада, за да затвори мача с 6:4 за радост на пълните трибуни на ТК "Локомотив Пловдив". 

Свързани новини

14.09.2025 15:39

Финландия изравни общия резултат в сблъсъка с България за Купа "Дейвис"

Ееро Васа постигна чиста победа с 2:0 сета над Янаки Милев в четвъртия мач от сблъсъка между България и Финландия от Световна група I за Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже.
14.09.2025 14:18

Българските тенисисти Александър Донски и Пьотр Нестеров откроиха ролята на публиката за победата им срещу Хари Хелиовара и Ото Виртанен

Александър Донски и Пьотр Нестеров, които донесоха успех на двойки за България в третия мач срещу Финландия от сблъсъка между двата тима за Купа "Дейвис", бяха изключително радостни от постигнатата победа. Те надделяха след решителен тайбрек в третия сет, в който дадоха само точка на съперниковия тандем - Хари Хелиовара и Ото Виртанен.
14.09.2025 14:17

България е на един успех от историческа победа над Финландия в Световна група I на Купа "Дейвис"

България е на един успех от историческа победа над Финландия в Световна група I на Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже, след като в третия двубой от срещата между двата тима Александър Донски и Пьотр Нестеров надиграха Хари Хелиовара и Ото Виртанен с 2:1 сета в мача на двойки. В отделните части българският тандем надделя с 6:4, 1:6, 7:6 (1) за 2 часа и 23 минути игра и по този начин донесоха втори успех в общия резултат на сблъсъка, който се играе до три победи от пет възможни двубоя.

