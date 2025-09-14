Показахме, че всички сме заедно и си помагаме, каза Радослав Кирилов

Ради Кирилов бе сред най-добрите играчи на Левски и асистери за първото попадение на Евертон Бала при победата над Локомотив (София) с 2:1.

"Доста изстрадана победа, въпреки ча заслужавахме да спечелим по-изразително, изпуснахме много ситуации. Показахме, че всички сме заедно, всички си помагаме, трябва да продължаваме по този начин. Изненадващо получихме гол, който малко ни стъписа, но създадохме много ситуации и вярвахме до края. Имаме прекрасен колектив и само заедно можем да постигнем големи неща", каза националът на България.

"Очаквам прекрасна атмосфера на "Герена" срещу Лудогорец. Трябва да сме агресивни, ако играем по този начин, трябва да се поздравим с успех", вярва Кирилов за дербито с шампионите след пет дни.