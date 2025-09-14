Гол на Петър Станич в добавеното време донесе точка за Лудогорец срещу десетима от Локомотив (Пловдив), двата отбора продължават без загуба

Първенство на България по футбол, среща от осмия кръг в Първа лига: Локомотив (Пловдив) – Лудогорец 1:1 (1:0) голмайстор: 1:0 Каталин Иту 6, 1:1 Петър Станич 90+5 стадион: „Локомотив“, Пловдив главен съдия: Георги Давидов (Велико Търново) червен картон: Ивайло Иванов (Локомотив Пловдив) 44 жълти картони: Адриан Кова, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Боян Милосавлевич (Локомотив Пловдив);

Кайо Видал, Едвин Куртулуш (Лудогорец) състав на Локомотив (Пловдив): Боян Милосавлевич, Енцо Еспиноса, Лукас Риян (58 – Андрей Киндриш),

Мартин Русков, Адриан Кова, Ивайло Иванов, Ефе Али (73 – Мартин Атанасов), Жулиен Лами (83 - Петър Андреев),

Парвиз Умарбаев, Димитър Илиев (73 – Хуан Переа), Каталин Иту (46 – Франсиско Политино) състав на Лудогорец: Серджио Падт, Диниш Алмейда, Матеус Машадо, Кайо Видал, Едвин Куртулуш,

Педро Нареси (46 – Ерик Маркус), Франсиско Гомес–Сон (65 – Петър Станич) ,

Ивайло Чочев (65 – Ерик Маркус), Филип Калоч, Бърнард Текпетей (46 – Ерик Биле), Идан Нахмиас (80 - Йоел Андерсон)

Гол на Петър Станич в добавеното време донесе точка за Лудогорец при гостуването на Локомотив (Пловдив) в среща от осмия кръг на футболната Първа лига. Шампионите играха цяло второ полувреме с човек повече на терена заради директен червен картон на Ивайло Иванов в 44-ата минута, но стигнаха само до равенството, след като "железничарите" бяха открили още в шестата с попадение на Каталин Иту.

Така двата тима остават без загуба от началото на сезона. Лудогорец временно се изкачи еднолично на първото място в класирането със 17 точки, с точка повече именно от "черно-белите", както и от Левски, който по-късно днес гостува на Локомотив (София).

Двубоят на "Лаута" започна отлично за „железничарите“, които поведоха в резултата още в шестата минута. Каталин Иту бе точен с премерен удар от границата на наказателното поле след двойно подаване с Парвиз Умарбаев – 1:0.

В 15-ата минута Матеус Машадо беше изведен от Ивайло Чочев, но бе застигнат от Лукас Риян и не успя да нанесе достатъчно силен шут. Четири минути по-късно удар с глава на Едвин Куртулуш след центриране на Сон премина високо над напречната греда. Последваха минути, в които играта се накъса и чисти ситуации пред двете врати липсваха.

В 35-ата минута Локомотив можеше да удвои аванса си. Парвиз Умарбаев бе изведен на изгодна позиция отляво в наказателно поле, но стреля над вратата на Лудогорец.

В последната минута от редовното време на първата част домакините останаха с човек по-малко на терена. Ивайло Иванов настъпи глезена на Бърнард Текпетей, а главният съдия Георги Давидов бе извикан да разгледа ситуацията с помощта на системата ВАР. След прегледа главният рефер прецени да изгони полузащитника на „черно-белите“ с директен червен картон.

Четири минути след подновяването на играта през втората част се получи сериозно разбъркване в наказателното поле на Локомотив, но нито един футболист в зелено не успя да нанесе завършващ удар. След още седем минути "смърфовете“ организираха бърза контраатака, на върха на която се озова Франсиско Политино, чийто шут обаче бе насочен право в обсега на Серджио Падт.

Точно след час игра Матеус Машадо се озова на стрелкова позиция в наказателното поле на Локомотив, но Боян Милосавлевич отрази с вещина.

В 74-ата минута вратарят на домакините отново имаше ключова намеса при удар с глава н Ерик Биле след центриране отдясно. Две минути по-късно на два пъти „орлите“ уцелиха греда в рамките на едно нападение. Ерик Маркус и Петър Станич нямаха късмет при ударите си, които се отклониха от двата странични стълба на вратата на домакините.

Веднага след това гостите стигнаха до гол, който обаче не бе зачетен. Ерик Маркус изведе Ерик Биле зад защитата на Локомотив и той успя да преодолее Боян Милосавлевич, но след разглеждане на ситуацията със системата ВАР бе отсъдена засада на централния нападател на шампионите. Все пак в добавеното време натискът на Лудогорец даде резултат. Петър Станич се разписа с плътен изстрел от около 25 метра, насочен в долния десен ъгъл на Милосавлевич - 1:1.