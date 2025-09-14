Пари Сен Жермен надигра Ланс у дома, Хвича Кварацхелия се контузи

Френският шампион Пари Сен Жермен победи Ланс с 2:0 у дома в мач от четвъртия кръг на Лига 1. И двата гола за парижани вкара Брадли Баркола и двете асистенции даде португалският национал Витиня.

Грузинският национал на ПСЖ Хвича Кварацхелия получи контузия на левия прасец още в 29-ата минута и получи медицинска помощ. Крилото не успя да продължи и бе заменен от младия нападател Ибрахим Мбайе. Много вероятно е грузинецът да пропусне старта на ПСЖ в Шампионската лига срещу Аталанта в сряда. До края на мача за тима на Луис Енрике напуснаха терена контузени още корейският национал Кан-ин Ли и защитникът Лукас Бералдо.

Другият тим от столицата - новакът ФК Париж, също се поздрави с победа - над домакините от Брест с 2:1. Уилям Гьобелс и Венсан Маркети дадоха аванс на парижани преди почивката. Ромен дел Кастило върна едно попадение за Брест от дузпа, но това бе всичко за домакините. Отавио от ФК Париж получи червен картон в 84-ата минута, но тимът му запази трите точки до края на мача.

Мец не издържа в края и завърши 1:1 с гостуващия Анже. Домакините дълго време водеха в резултата чрез Жан-Филип Гбамен. Абибу Диало пропусна дузпа за Мец в средата на второто полувреме. В последната минута Химад Абдели изравни за Анже, също от дузпа.

Аржентинецът Хоакин Паникели вкара много важен гол от дузпа за Страсбург в добавеното време, като тимът спечели с 1:0 срещу Льо Авър, което помогна на домакините да се задържат в Топ 5 на класирането - с равни точки с третия Олимпик Лион. В добавеното време на мача Лукас ХОгсберг ог Страсбург бе изгонен от терена заради втори жълт картон.

Срещи от четвъртия кръг на футболното първенство на Франция:

Лил - Тулуза - 2:1 Брест - ФК Париж - 1:2 Метц - Анже - 1:0 Пари Сен Жермен - Ланс - 2:0 Страсбург - Льо Авър - 0:0 по-късно днес: Рен - Олимпик Лион от събота: Ница - Нант - 1:0 Оксер - Монако - 1:2 от петък: Олимпик Марсилия - Лориен - 4:0 В класирането на Лига 1 води Пари Сен Жермен с 12, Лил има 10 точки, Олимпик Лион, Монако и Страсбург са с по 9 точки, а Олимпик Марсилия, Ланс, Тулуза и Ница имат по 6.