Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике преди домакинството срещу Аталанта: "Трябва да бъдем амбициозни"

Старши треньорът на европейския клубен първенец Пари Сен Жермен Луис Енрике вярва, че триумфът в миналогодишното издание на турнира е снел от тежестта върху отбора и тази година ще бъде по-лесно за тима да спечели отново.

"Първата титла винаги е най-трудна, защото играчите не мислят, че са способни да я спечелят. Но ние показахме пътя", заяви каза испанският специалист на пресконференцията преди утрешното домакинство срещу Аталанта на старта на основната фаза на надпреварата.

"Сега целият клуб и младите футболисти искат да спечелят, защото знаят, че са способни. За мен е по-трудно да бъде спечелена първата титла, отколкото втората или третата", добави Енрике, цитиран от изданието Goal.com.

"След като ликувахме Шампионската лига миналата година, нашата цел, заедно с клуба, града и феновете ни, е отново да напишем история и да спечелим втори пореден трофей. Трябва да бъдем амбициозни", подчерта Луис Енрике.

Испанецът потвърди, че Кан-ин Лий ще бъде на разположение, а състоянието на Хвича Кварацхелия ще бъде оценено отново.

"Трябва да видим как Хвича ще се чувства след тренировката", уточни Енрике, който е сред треньорите, които са печелили Шампионската лига с повече от един клуб. Преди Пари Сен Жермен, той го направи с Барселона през 2015 година.