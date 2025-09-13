Пари Сен Жермен ще бъде без Дембеле и Дезире Дуе в мача с Ланс утре от френската Лига 1

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике подчерта, че за него е важно доброто здравословно състояние на Осман Дембеле и Дезире Дуе, които бяха контузени по време на мачовете на националния отбор на Франция миналата седмица.

Двамата бяха принудени да отсъстват по време на победата на Франция с 2:0 над Украйна, като Дембеле ще прекара шест седмици рехабилитация заради контузия на подколянното сухожилие. Дуе пък ще се възстановява около месец заради разтежение на прасеца.

След като тези новини станаха факт, от Пари Сеьн Жермен написаха писмо до френската федерация (ФФФ), изисквайки нов медицински протокол. А на пресконференцията днес, посветена на мача с Ланс утре от френската Лига 1 испанският специалист заяви: "Няма какво да кажа – нито нещо положително, нито нещо отрицателно, което пък от своя страна да подобри състоянието на контузените играчи. Концентрирани сме върху мача и няма какво ново да добавя.

Разбира се, преживявам всичко с футболистите – каквото им се случва, като контузии например. И го правя по време на всеки един етап от сезона. Контузиите са нормална част от футбола".

Обяснявайки по-нататък, Енрике каза: "Ние сме концентрирани върху подобряването на физическото състояние на всеки един, а здравето е най-важното".

Той обаче е с контузия, тъй като е получил фрактура на ключицата при инцидент с колело, и беше с превръзка по време на пресконференцията. Попитан какво е състоянието му, той настоя, че все още ще може да участва в подготовката за предстоящите мачове на ПСЖ и ще бъде на пейката.

"Всеки път, когато в живота ми се е случвало нещо негативно, съм се опитвал да го променя и да видя положителното. В момента има много положителни неща и се чувствам комфортно“.

Френският шампион ПСЖ започва седмица с три мача в неделя, като сблъсъкът с Ланс е последван от домакински мач от Шампионската лига срещу Аталанта в сряда, преди да гостуват на съперника си Марсилия в Лига 1 следващата неделя.

"След паузата за националните отбори е много трудно, защото играчите се завръщат по различно време. Някои играчи имаха повече време за почивка, а други имат много малко време“, каза Енрике. "Знаем колко трудно ще бъде и се надявам да сме готови да изиграем мача си утре срещу Ланс, които са много добър отбор и постигнаха добри резултати“.

Парижани са на върха в класирането с 9 точки от три мача, а Ланс е с 6 и влиза в 4-ия кръг като 6-и в таблицата.