Христо Бонински
Рен направи пълен обрат срещу Олимпик Лион в късния мач от френската Лига 1
Снимка: AP Photo/Matthieu Mirville
Рен,  
15.09.2025 07:53
 (БТА)

Отборът на Рен победи Олимпик Лион с 3:1 в мач от четвъртия кръг на френската Лига 1.

До 80-ата минута гостите от Лион водеха в резултата, след като Корентен Толисо бе вкарах хубав гол с глава още след четвърт час игра.

Лиончани можеше да си тръгнат с нещо повече от мача, но в 75-ата минута английският им халф Тейлър Мортън получи директен червен картон за грубо нарушение.

Антони Руо изравни за Рен десет минути преди края на редовното време. Бретонците взеха всички точки в мача с две попадения в добавеното време, като първо вратарят Реми Дескамп си отбеляза автогол, а веднага след това и Мохамед Мейте затвърди победата на Рен, като вкара трети гол във вратата на останалите с десет души на терена гости.

Срещи от четвъртия кръг на футболното първенство на Франция:  

Лил - Тулуза            - 2:1
Брест - ФК Париж        - 1:2
Метц - Анже             - 1:0
Пари Сен Жермен - Ланс  - 2:0
Страсбург - Льо Авър    - 0:0
Рен - Олимпик Лион      - 3:1

от събота:
Ница - Нант             - 1:0
Оксер - Монако          - 1:2

от петък:
Олимпик Марсилия - Лориен - 4:0

В класирането на Лига 1 води Пари Сен Жермен с 12, Лил има 10 точки, Олимпик Лион, Монако и Страсбург са с по 9 точки, Рен е със 7, а Олимпик Марсилия, Ланс, Тулуза и Ница имат по 6.

