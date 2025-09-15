Рен направи пълен обрат срещу Олимпик Лион в късния мач от френската Лига 1

Отборът на Рен победи Олимпик Лион с 3:1 в мач от четвъртия кръг на френската Лига 1.

До 80-ата минута гостите от Лион водеха в резултата, след като Корентен Толисо бе вкарах хубав гол с глава още след четвърт час игра.

Лиончани можеше да си тръгнат с нещо повече от мача, но в 75-ата минута английският им халф Тейлър Мортън получи директен червен картон за грубо нарушение.

Антони Руо изравни за Рен десет минути преди края на редовното време. Бретонците взеха всички точки в мача с две попадения в добавеното време, като първо вратарят Реми Дескамп си отбеляза автогол, а веднага след това и Мохамед Мейте затвърди победата на Рен, като вкара трети гол във вратата на останалите с десет души на терена гости.

Срещи от четвъртия кръг на футболното първенство на Франция:

Лил - Тулуза - 2:1 Брест - ФК Париж - 1:2 Метц - Анже - 1:0 Пари Сен Жермен - Ланс - 2:0 Страсбург - Льо Авър - 0:0 Рен - Олимпик Лион - 3:1 от събота: Ница - Нант - 1:0 Оксер - Монако - 1:2 от петък: Олимпик Марсилия - Лориен - 4:0 В класирането на Лига 1 води Пари Сен Жермен с 12, Лил има 10 точки, Олимпик Лион, Монако и Страсбург са с по 9 точки, Рен е със 7, а Олимпик Марсилия, Ланс, Тулуза и Ница имат по 6.