Монако се наложи като гост над Оксер във френската Лига 1

Монако победи като гост Оксер с 2:1 в мач от 4-ия кръг на френската Лига 1. Футболистите от Княжеството откриха чрез Такуми Минамино в допълнителното време на първата част. Оксер изравни в 73-ата минута, след като Мохамед Салису прати топката в собствената си мрежа. Пет минути преди това домакините бяха останали в намален състав. Директен червен картон получи Жосуе Казимир.

Джордж Иленикена донесе победата за Монако минута преди края на редовните 90 минути.

Така състава от Княжеството събра актив от 9 точки се изравни с лидерите в класирането Пари Сен Жермен и Олимпик Лион.





Срещи от четвъртия кръг на футболното първенство на Франция: Ница – Нант - 1:0 Оксер – Монако – 1:2 днес: Лил – Тулуза Брест – ФК Париж Метц – Анже Пари Сен Жермен – Ланс Страсбург – Льо Авър Рен – Олимпик Лион от петък: Олимпик Марсилия – Лориен – 4:0 В класирането на Лига 1 водят Пари Сен Жермен, Олимпик Лион и Монако имат по 9 точки, следва Лил със 7, а Олимпик Марсилия, Ланс, Страсбург, Тулуза и Ница имат по 6.