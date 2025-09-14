Подробно търсене

Монако се наложи като гост над Оксер във френската Лига 1

Боян Денчев
снимка: АР, Fred Scheiber
Оксер,  
14.09.2025 09:07
 (БТА)

Монако победи като гост Оксер с 2:1 в мач от 4-ия кръг на френската Лига 1. Футболистите от Княжеството откриха чрез Такуми Минамино в допълнителното време на първата част. Оксер изравни в 73-ата минута, след като Мохамед Салису прати топката в собствената си мрежа. Пет минути преди това домакините бяха останали в намален състав. Директен червен картон получи Жосуе Казимир.

Джордж Иленикена донесе победата за Монако минута преди края на редовните 90 минути.

Така състава от Княжеството събра актив от 9 точки се изравни с лидерите в класирането Пари Сен Жермен и Олимпик Лион.



Срещи от четвъртия кръг на футболното първенство на Франция:  

Ница – Нант - 1:0
Оксер – Монако – 1:2

днес:
Лил – Тулуза
Брест – ФК Париж
Метц – Анже 
Пари Сен Жермен – Ланс
Страсбург – Льо Авър
Рен – Олимпик Лион

от петък:
Олимпик Марсилия – Лориен – 4:0

В класирането на Лига 1 водят Пари Сен Жермен, Олимпик Лион и Монако имат по 9 точки, следва Лил със 7, а Олимпик Марсилия, Ланс, Страсбург, Тулуза и Ница имат по 6.

Към 09:13 на 14.09.2025 Новините от днес

