Христо Бонински
Лил направи пълен обрат в края срещу десет души от Тулуза
Снимка: AP Photo/Jon Super, File
Лил,  
14.09.2025 18:18
Отборът на Лил направи късен обрат срещу Тулуза и се наложи в крайна сметка с 2:1 в мач от четвъртия кръг на френската Лига 1.

До 90-ата минута на мача резултатът бе 1:0 за "виолетовите", като Франк Магри откри резултата за гостите в 51-вата минута. 

В 80-ата минута резервата на Тулуза Алекс Воса бе изгонен с директер червен картон само осем минути, след като се бе появил на терена. 

В 90-ата минута Набил Бенталеб изравни за Лил от дузпа, отсъдена след намесата на системата ВАР. В деветата минута на добавеното време Осам Сахрауи от домакините стреля, а братът на Килиан Мбапе - Етан, засече топката в мрежата за 2:1.

Така Лил спечели нови три точки, в които временно излезе на първо място в Лига 1, като все пак има мач повече от Пари Сен Жермен и Олимпик Лион. Тулуза е на девета позиция в подреждането с 6 точки. 


Срещи от четвъртия кръг на футболното първенство на Франция:  

Лил – Тулуза    - 2:1

по-късно днес:
Брест – ФК Париж
Метц – Анже 
Пари Сен Жермен – Ланс
Страсбург – Льо Авър
Рен – Олимпик Лион

от събота:
Ница – Нант - 1:0
Оксер – Монако – 1:2

от петък:
Олимпик Марсилия – Лориен – 4:0

В класирането на Лига 1 води Лил с 10 точки пред Пари Сен Жермен, Олимпик Лион и Монако имат по 9 точки, а Олимпик Марсилия, Ланс, Страсбург, Тулуза и Ница имат по 6.

