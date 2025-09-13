Олимпик Марсилия победи Лориен в мач от Лига 1

Олимпик Марсилия постигна убедителен успех с 4:0 над Лориен в първи мач от 4-тия кръг на Лига 1.

Преди двубоя на "Велодром" Марсилия представи шестимата футболисти, дошли в тима в самия край на трансферния прозорец – Бенжамен Павар, Найеф Агер, Хамед Траоре, Емерсон Палмиери, Артур Вермеерен и Матю О'Райли. От тях като титуляри започнаха Павар и Агер, които се разписаха в официалния си дебют, а останалите четирима влязоха след почивката.

В 10-ата минута домакините получиха дузпа за нарушение на Йонгва срещу Майкъл Мурийо, а защитникът на Лориен получи директен червен картон. Мейсън Грийнууд бе категоричен от наказателния удар и даде аванс на Марсилия.

Второто попадение падна в 20-ата минута и беше дело на Павар. Дошлият от Интер защитник засече с глава центриране от корнер на Грийнууд. Друг нов в състава на домакините Анхел Гомеш направи резултата класически преди почивката.

След подновяването на играта Агер с удар извън наказателното поле оформи крайното 4:0.

Олимпик Марсилия заема 4-то място в класирането с актив от 6 точки.





Срещи от четвъртия кръг на футболното първенство на Франция: Олимпик Марсилия – Лориен – 4:0 днес: Ница – Нант Оксер – Монако неделя: Лил – Тулуза Брест – ФК Париж Метц – Анже Пари Сен Жермен – Ланс Страсбург – Льо Авър Рен – Олимпик Лион