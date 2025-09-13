Съперникът на Лудогорец в Лига Европа Ница се наложи над Нант във френската Лига 1

Отборът на Ница, който е съперник на българския шампион Лудогорец в Лига Европа, се наложи над Нант с 1:0 в мач от четвъртия кръг на френската Лига 1. Тимът от Лазурния бряг ще гостува в Разград в края на месец януари в последния кръг от груповата фаза на турнира.

Победното попадение за Ница в днешния мач вкара Жереми Бога в 56-ата минута след индивидуална акция.

Софиан Диоп имаше възможност да открие за домакините още през първата част, но прехвърлящия му удар срещна левия стълб на вратата на "канарчетата".

В 70-ата минута Хишам Будауи от Ница вкара още един гол, но той не бе зачетен заради положение на засада.

Тимът на Ница е на девето място в класирането, но има равни точки с четвъртия тим - Олимпик Марсилия.

Срещи от четвъртия кръг на футболното първенство на Франция:

Ница – Нант - 1:0 по-късно днес: Оксер – Монако неделя: Лил – Тулуза Брест – ФК Париж Метц – Анже Пари Сен Жермен – Ланс Страсбург – Льо Авър Рен – Олимпик Лион от петък: Олимпик Марсилия – Лориен – 4:0 В класирането на Лига 1 водят Пари Сен Жермен и Олимпик Лион с пълен актив от 9 точки, следва Лил със 7, а Олимпик Марсилия, Монако, Ланс, Страсбург, Тулуза и Ница имат по 6.