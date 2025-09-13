Подробно търсене

Съперникът на Лудогорец в Лига Европа Ница се наложи над Нант във френската Лига 1

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Thibault Camus
Ница,  
13.09.2025 19:57
 (БТА)

Отборът на Ница, който е съперник на българския шампион Лудогорец в Лига Европа, се наложи над Нант с 1:0 в мач от четвъртия кръг на френската Лига 1. Тимът от Лазурния бряг ще гостува в Разград в края на месец януари в последния кръг от груповата фаза на турнира.

Победното попадение за Ница в днешния мач вкара Жереми Бога в 56-ата минута след индивидуална акция.

Софиан Диоп имаше възможност да открие за домакините още през първата част, но прехвърлящия му удар срещна левия стълб на вратата на "канарчетата".

В 70-ата минута Хишам Будауи от Ница вкара още един гол, но той не бе зачетен заради положение на засада.

Тимът на Ница е на девето място в класирането, но има равни точки с четвъртия тим - Олимпик Марсилия. 

Срещи от четвъртия кръг на футболното първенство на Франция:  

Ница – Нант - 1:0

по-късно днес:
Оксер – Монако

неделя:
Лил – Тулуза
Брест – ФК Париж
Метц – Анже 
Пари Сен Жермен – Ланс
Страсбург – Льо Авър
Рен – Олимпик Лион

от петък:
Олимпик Марсилия – Лориен – 4:0

В класирането на Лига 1 водят Пари Сен Жермен и Олимпик Лион с пълен актив от 9 точки, следва Лил със 7, а Олимпик Марсилия, Монако, Ланс, Страсбург, Тулуза и Ница имат по 6.

/ХБ/

